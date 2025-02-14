Минюст признал иноагентом главу «Левада-Центра»*

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Социолога Льва Гудкова признали иноагентом
Социолога Льва Гудкова признали иноагентом Фото:

Министерство юстиции России включило социолога и главу «Левада-Центра» Льва Гудкова и журналиста Сергея Ауслендера в реестр иностранных агентов. По мнению ведомства, деятельность общественников позволяет включить их в список иноагентов. 

Помимо Гудкова и Ауслендера, список иноагентов также пополнили журналисты Никита Парменов и Алексей Кунгуров, а также дипломат Борис Бондарев. Лев Гудков также является замдиректора и научным руководителем негосударственной исследовательской организации Левада-Центра.

*Левада-центр внесен в реестр иноагентов Минюста РФ

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Министерство юстиции России включило социолога и главу «Левада-Центра» Льва Гудкова и журналиста Сергея Ауслендера в реестр иностранных агентов. По мнению ведомства, деятельность общественников позволяет включить их в список иноагентов.  Помимо Гудкова и Ауслендера, список иноагентов также пополнили журналисты Никита Парменов и Алексей Кунгуров, а также дипломат Борис Бондарев. Лев Гудков также является замдиректора и научным руководителем негосударственной исследовательской организации Левада-Центра. *Левада-центр внесен в реестр иноагентов Минюста РФ
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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