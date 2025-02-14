Минюст признал иноагентом главу «Левада-Центра»*

Министерство юстиции России включило социолога и главу «Левада-Центра» Льва Гудкова и журналиста Сергея Ауслендера в реестр иностранных агентов. По мнению ведомства, деятельность общественников позволяет включить их в список иноагентов.
Помимо Гудкова и Ауслендера, список иноагентов также пополнили журналисты Никита Парменов и Алексей Кунгуров, а также дипломат Борис Бондарев. Лев Гудков также является замдиректора и научным руководителем негосударственной исследовательской организации Левада-Центра.
*Левада-центр внесен в реестр иноагентов Минюста РФ
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