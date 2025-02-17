Россиян предупредили о штрафах за газовые плиты

Средний нормативный срок службы газовой плиты — 14 лет. Россияне, которые будут использовать плиту по истечении этого срока, могут получить штраф до 10 тысяч рублей. Об этом сообщила директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева.
«Согласно действующему законодательству, эксплуатация газового оборудования с истекшим сроком службы влечет за собой административную ответственность. Размер штрафа для граждан составляет от 5 000 до 10 000 рублей», — заявила Яковлева, отметив, что при повторном нарушении размер штрафа может достигнуть 25 тысяч рублей. Ее слова передает «Прайм».
В процессе регулярного технического обслуживания может быть установлено, что срок службы газовой плиты подошел к концу. В таком случае владельцу оборудования будет выдано официальное предписание о необходимости замены плиты или проведения дополнительной диагностики. Для выполнения второго потребуется заключить контракт с лицензированной организацией, которая специализируется на оценке состояния газовых плит. Если в результате технической проверки будет подтверждена пригодность плиты для безопасного дальнейшего использования, эксплуатация устройства может быть продлена на срок, определенный в заключении экспертов.
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