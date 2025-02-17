Россиян предупредили о штрафах за газовые плиты

Юрист Яковлева: газовые плиты старше 14 лет нуждаются в диагностике или замене
© Служба новостей «URA.RU»
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Повторное нарушение по использованию газовых плит по истечении срока их службы грозит штрафом до 25 тысяч рублей
Повторное нарушение по использованию газовых плит по истечении срока их службы грозит штрафом до 25 тысяч рублей Фото:

Средний нормативный срок службы газовой плиты — 14 лет. Россияне, которые будут использовать плиту по истечении этого срока, могут получить штраф до 10 тысяч рублей. Об этом сообщила директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева.

«Согласно действующему законодательству, эксплуатация газового оборудования с истекшим сроком службы влечет за собой административную ответственность. Размер штрафа для граждан составляет от 5 000 до 10 000 рублей», — заявила Яковлева, отметив, что при повторном нарушении размер штрафа может достигнуть 25 тысяч рублей. Ее слова передает «Прайм». 

В процессе регулярного технического обслуживания может быть установлено, что срок службы газовой плиты подошел к концу. В таком случае владельцу оборудования будет выдано официальное предписание о необходимости замены плиты или проведения дополнительной диагностики. Для выполнения второго потребуется заключить контракт с лицензированной организацией, которая специализируется на оценке состояния газовых плит. Если в результате технической проверки будет подтверждена пригодность плиты для безопасного дальнейшего использования, эксплуатация устройства может быть продлена на срок, определенный в заключении экспертов.

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Средний нормативный срок службы газовой плиты — 14 лет. Россияне, которые будут использовать плиту по истечении этого срока, могут получить штраф до 10 тысяч рублей. Об этом сообщила директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева. «Согласно действующему законодательству, эксплуатация газового оборудования с истекшим сроком службы влечет за собой административную ответственность. Размер штрафа для граждан составляет от 5 000 до 10 000 рублей», — заявила Яковлева, отметив, что при повторном нарушении размер штрафа может достигнуть 25 тысяч рублей. Ее слова передает «Прайм».  В процессе регулярного технического обслуживания может быть установлено, что срок службы газовой плиты подошел к концу. В таком случае владельцу оборудования будет выдано официальное предписание о необходимости замены плиты или проведения дополнительной диагностики. Для выполнения второго потребуется заключить контракт с лицензированной организацией, которая специализируется на оценке состояния газовых плит. Если в результате технической проверки будет подтверждена пригодность плиты для безопасного дальнейшего использования, эксплуатация устройства может быть продлена на срок, определенный в заключении экспертов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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