ЦБ обяжет банки внедрить «спецкнопку» для жалоб на мошенников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Многие не сообщают о мошенничестве в банк или полицию, заявила Набиуллина
Многие не сообщают о мошенничестве в банк или полицию, заявила Набиуллина Фото:

Центральный банк (ЦБ) России введет обязательство для банков создать в своих приложениях «спецкнопку» для подачи жалоб на мошенничество. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на форуме по кибермошенничеству.

«Мы планируем обязать банки с октября месяца внедрить в свои приложения так называемую спецкнопку, чтобы пострадавшим не приходилось идти в отделение банка», — заявила Набиуллина. Прямую трансляцию форума вел официальный telegram-канал Центробанка.

Она добавила, что такая возможность позволит пострадавшим получать информацию для обращения в полицию сразу онлайн. Набиуллина отметила, что многие люди вообще не сообщают о мошенничестве в банк или полицию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Центральный банк (ЦБ) России введет обязательство для банков создать в своих приложениях «спецкнопку» для подачи жалоб на мошенничество. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на форуме по кибермошенничеству. «Мы планируем обязать банки с октября месяца внедрить в свои приложения так называемую спецкнопку, чтобы пострадавшим не приходилось идти в отделение банка», — заявила Набиуллина. Прямую трансляцию форума вел официальный telegram-канал Центробанка. Она добавила, что такая возможность позволит пострадавшим получать информацию для обращения в полицию сразу онлайн. Набиуллина отметила, что многие люди вообще не сообщают о мошенничестве в банк или полицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...