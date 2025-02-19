ЦБ обяжет банки внедрить «спецкнопку» для жалоб на мошенников

Центральный банк (ЦБ) России введет обязательство для банков создать в своих приложениях «спецкнопку» для подачи жалоб на мошенничество. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на форуме по кибермошенничеству.
«Мы планируем обязать банки с октября месяца внедрить в свои приложения так называемую спецкнопку, чтобы пострадавшим не приходилось идти в отделение банка», — заявила Набиуллина. Прямую трансляцию форума вел официальный telegram-канал Центробанка.
Она добавила, что такая возможность позволит пострадавшим получать информацию для обращения в полицию сразу онлайн. Набиуллина отметила, что многие люди вообще не сообщают о мошенничестве в банк или полицию.
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