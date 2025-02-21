Путин прокомментировал возвращение западных брендов в Россию

Президент России Владимир Путин высказался по поводу возможности возвращения западных брендов на российский рынок. Он подчеркнул необходимость осторожного подхода к этому вопросу, чтобы не потерять накопленный за это время потенциал. Глава государства также попросил правительство обеспечить преимущество национальным производителям.
«Нужно внимательно отнестись к этому, чтобы не утратить приобретенный потенциал», — заявил Путин на форуме будущих технологий. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24».
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