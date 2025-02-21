Путин прокомментировал возвращение западных брендов в Россию

Путин поручил обеспечить преимущество производителям РФ перед западными брендами
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин заявил, что нужно внимательно отнестись к вопросу о возвращении западных брендов в РФ
Путин заявил, что нужно внимательно отнестись к вопросу о возвращении западных брендов в РФ Фото:

Президент России Владимир Путин высказался по поводу возможности возвращения западных брендов на российский рынок. Он подчеркнул необходимость осторожного подхода к этому вопросу, чтобы не потерять накопленный за это время потенциал. Глава государства также попросил правительство обеспечить преимущество национальным производителям. 

«Нужно внимательно отнестись к этому, чтобы не утратить приобретенный потенциал», — заявил Путин на форуме будущих технологий. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24».

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Президент России Владимир Путин высказался по поводу возможности возвращения западных брендов на российский рынок. Он подчеркнул необходимость осторожного подхода к этому вопросу, чтобы не потерять накопленный за это время потенциал. Глава государства также попросил правительство обеспечить преимущество национальным производителям.  «Нужно внимательно отнестись к этому, чтобы не утратить приобретенный потенциал», — заявил Путин на форуме будущих технологий. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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