Стало известно о зверствах ВСУ в ходе отступления под Курском

РИАН: боевики ВСУ отрезают товарищам пальцы при отступлении под Курском
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Командование ВСУ не проводит эвакуацию тел погибших украинских военных
Командование ВСУ не проводит эвакуацию тел погибших украинских военных Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украинские военные отрезают пальцы убитым сослуживцам в Курской области, которых не удается эвакуировать, для ведения учета погибших. Об этом сообщают бойцы российской группировки «Север», ссылаясь на радиоперехваты противника. 

«Командование ВСУ ставит перед своими подчиненными задачу собирать биоматериал, включая отрезание пальцев и других конечностей у убитых украинских военнослужащих. Это связано с тем, что украинские военные не успевают провести эвакуацию тел», — заявили источники РИА Новости.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что пехота украинской армии в Курской области начала гибнуть из-за резкого похолодания из-за отсутствия теплой одежды. Отмечается, что в лесах региона сейчас температура опустилась до минус 15 градусов.

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Украинские военные отрезают пальцы убитым сослуживцам в Курской области, которых не удается эвакуировать, для ведения учета погибших. Об этом сообщают бойцы российской группировки «Север», ссылаясь на радиоперехваты противника.  «Командование ВСУ ставит перед своими подчиненными задачу собирать биоматериал, включая отрезание пальцев и других конечностей у убитых украинских военнослужащих. Это связано с тем, что украинские военные не успевают провести эвакуацию тел», — заявили источники РИА Новости. Ранее URA.RU рассказывало о том, что пехота украинской армии в Курской области начала гибнуть из-за резкого похолодания из-за отсутствия теплой одежды. Отмечается, что в лесах региона сейчас температура опустилась до минус 15 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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