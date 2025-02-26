Украинские военные отрезают пальцы убитым сослуживцам в Курской области, которых не удается эвакуировать, для ведения учета погибших. Об этом сообщают бойцы российской группировки «Север», ссылаясь на радиоперехваты противника.
«Командование ВСУ ставит перед своими подчиненными задачу собирать биоматериал, включая отрезание пальцев и других конечностей у убитых украинских военнослужащих. Это связано с тем, что украинские военные не успевают провести эвакуацию тел», — заявили источники РИА Новости.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что пехота украинской армии в Курской области начала гибнуть из-за резкого похолодания из-за отсутствия теплой одежды. Отмечается, что в лесах региона сейчас температура опустилась до минус 15 градусов.
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