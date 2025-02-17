Солдаты ВСУ начали массово гибнуть в Курской области по неожиданной причине

ВСУ в Курской области начали гибнуть из-за похолодания
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Погибших от холода солдат ВСУ на курском направлении не эвакуируют
Погибших от холода солдат ВСУ на курском направлении не эвакуируют Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Пехота украинской армии в Курской области начала гибнуть из-за резкого похолодания из-за отсутствия теплой одежды. Об этом сообщил источник в российской группировке войск «Север». Отмечается, что в лесах региона сейчас температура опустилась до минус 15 градусов. 

«В результате успешной комплексной работы подразделений группировки войск „Север“, противник не может произвести ротацию и осуществить подвоз теплой одежды, боеприпасов и питания. Украинские военные, которые ранее заняли позиции в Курской области, были легко одеты, без теплых вещей», — заявили источники. Информацию передает РИА Новости. 

Отмечается, что для тяжелораненых бойцов шансы дожить до утра при холоде практически отсутствуют. Также командование ВСУ не проводит эвакуацию тел погибших. 

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Пехота украинской армии в Курской области начала гибнуть из-за резкого похолодания из-за отсутствия теплой одежды. Об этом сообщил источник в российской группировке войск «Север». Отмечается, что в лесах региона сейчас температура опустилась до минус 15 градусов.  «В результате успешной комплексной работы подразделений группировки войск „Север“, противник не может произвести ротацию и осуществить подвоз теплой одежды, боеприпасов и питания. Украинские военные, которые ранее заняли позиции в Курской области, были легко одеты, без теплых вещей», — заявили источники. Информацию передает РИА Новости.  Отмечается, что для тяжелораненых бойцов шансы дожить до утра при холоде практически отсутствуют. Также командование ВСУ не проводит эвакуацию тел погибших. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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