Пехота украинской армии в Курской области начала гибнуть из-за резкого похолодания из-за отсутствия теплой одежды. Об этом сообщил источник в российской группировке войск «Север». Отмечается, что в лесах региона сейчас температура опустилась до минус 15 градусов.
«В результате успешной комплексной работы подразделений группировки войск „Север“, противник не может произвести ротацию и осуществить подвоз теплой одежды, боеприпасов и питания. Украинские военные, которые ранее заняли позиции в Курской области, были легко одеты, без теплых вещей», — заявили источники. Информацию передает РИА Новости.
Отмечается, что для тяжелораненых бойцов шансы дожить до утра при холоде практически отсутствуют. Также командование ВСУ не проводит эвакуацию тел погибших.
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