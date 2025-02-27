После взрыва в Самарской области возбудили дело о теракте, подозреваются отец и сын

В Самарской области следственные органы возбудили уголовное дело после произошедшего взрыва у здания правительства. Инцидент квалификацировали как теракт. По информации Следственного комитета РФ по региону, причастными к преступлению оказались отец и сын, с ними проводят следственные действия.
«Следователями СК возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта», — говорится в сообщении telegram-канала СК. На данный момент, работа следственной группы по осмотру места происшествия завершена. Подозреваемыми оказались местные жители, отец и сын. С ними проведены необходимые следственные действия.
В рамках уголовного расследования проводится ряд следственных мероприятий, целью которых является выяснение всех деталей инцидента. В скором времени будет принято решение о выборе меры пресечения для подозреваемых.
Ранее появилась информация о том, что на ступеньки здания Правительства Самарской области было брошено неидентифицированное взрывное устройство, вероятно, дистанционно управляемая ручная граната. В результате инцидента пострадавших не было. Об этом проинформировал губернатор области Вячеслав Федорищев.
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