Злоумышленник взорвал гранату на крыльце самарского правительства

На крыльцо здания Правительства Самарской области было брошено неустановленное взрывное устройство, предположительно ручная граната дистанционного действия. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
«27 февраля в 5.30 мужчина бросил на крыльцо здания Правительства Самарской области неустановленное взрывное устройство», — написал Федорищев в своем telegram-канале. В результате взрыва никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы. По их данным, устройством могла быть граната РГД.
По данным властей, мужчина, бросивший предполагаемую гранату, был задержан. Цель его поступка остается неизвестной. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.
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