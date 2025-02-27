Один из основателей Doxa* заочно приговорен к 10 годам колонии

Экс-редактор студенческого онлайн-издания Doxa (признано нежелательным в России) Армен Арамян (включен в перечень террористов и экстремистов) заочно приговорен к 10 годам и одному месяцу колонии, сообщил адвокат Арамяна Леонид Соловьев. Приговор был вынесен по обвинению в пропаганде терроризма и распространении военных фейков.
«Суд огласил приговор Арамяну. Ему назначили 10 лет и один месяц лишения свободы заочно. С этим решением мы, конечно, не согласны и подадим на него апелляцию», — сказал Соловьев в беседе с ТАСС. Остальные подробности дела пока остаются неизвестными.
*Издание Doxa признано нежелательным в России
**Армен Арамян включен в перечень террористов и экстремистов
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