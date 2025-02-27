Один из основателей Doxa* заочно приговорен к 10 годам колонии

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Армена Арамяна** заочно приговорили к 10 годам колонии
Армена Арамяна** заочно приговорили к 10 годам колонии Фото:

Экс-редактор студенческого онлайн-издания Doxa (признано нежелательным в России) Армен Арамян (включен в перечень террористов и экстремистов) заочно приговорен к 10 годам и одному месяцу колонии, сообщил адвокат Арамяна Леонид Соловьев. Приговор был вынесен по обвинению в пропаганде терроризма и распространении военных фейков.

«Суд огласил приговор Арамяну. Ему назначили 10 лет и один месяц лишения свободы заочно. С этим решением мы, конечно, не согласны и подадим на него апелляцию», — сказал Соловьев в беседе с ТАСС. Остальные подробности дела пока остаются неизвестными.

*Издание Doxa признано нежелательным в России

**Армен Арамян включен в перечень террористов и экстремистов

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Экс-редактор студенческого онлайн-издания Doxa (признано нежелательным в России) Армен Арамян (включен в перечень террористов и экстремистов) заочно приговорен к 10 годам и одному месяцу колонии, сообщил адвокат Арамяна Леонид Соловьев. Приговор был вынесен по обвинению в пропаганде терроризма и распространении военных фейков. «Суд огласил приговор Арамяну. Ему назначили 10 лет и один месяц лишения свободы заочно. С этим решением мы, конечно, не согласны и подадим на него апелляцию», — сказал Соловьев в беседе с ТАСС. Остальные подробности дела пока остаются неизвестными. *Издание Doxa признано нежелательным в России **Армен Арамян включен в перечень террористов и экстремистов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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