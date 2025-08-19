ЛГБТ-блогершу* задержали после обвинений в сексуальном насилии над 12-летней девочкой

В Санкт-Петербурге арестована сторонница ЛГБТ-движения (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в Российской Федерации), подозреваемая в совершении сексуального насилия над 12-летней девочкой в период с 2020 по 2021 год. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«Приморский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде ареста представительнице ЛГБТ-сообщества, подозреваемой в насильственных действиях сексуального характера в отношении 12-летней девочки», — рассказал собеседник агентства. Его слова приводит РИА Новости.
В Иваново сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга совместно с местными силовыми структурами задержали подозреваемую 13 августа. Основанием для проведения задержания стало заявление родителей потерпевшей. Согласно их словам, в период с 2020 по 2021 год в Приморском районе Северной столицы обвиняемая, угрожая суицидом и разглашением компрометирующей информации, вынуждала 12-летнюю девочку к вступлению в интимные отношения. В результате произошедшего ребенок испытал серьезную психологическую травму и долгое время скрывал истинные обстоятельства случившегося от родителей.
Сейчас в отношении задержанной было возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Также отмечается, что сторонница ЛГБТ-сообщества вела специализированный telegram-канал.
*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в Российской Федерации
