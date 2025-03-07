Кремль — URA.RU: российские военные в Сирии находятся в безопасности

Песков: безопасность российских военных в Сирии обеспечивается на должном уровне
© Служба новостей «URA.RU»
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Безопасность российских военных в Сирии обеспечивается на необходимом уровне, сообщил Дмитрий Песков
Безопасность российских военных в Сирии обеспечивается на необходимом уровне, сообщил Дмитрий Песков Фото:

Российские военные в Сирии находятся в безопасности. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о возможной угрозе российскому контингенту на фоне столкновений в сирийских провинциях Латакия и Тартус.

«Необходимая безопасность наших военнослужащих обеспечивается на должном уровне. В целом, я не стал бы комментировать ход этой операции, потому что мы не знаем деталей», — заявил Песков.

В Латакии и Тартусе, где находятся российские военные базы, началась операция по поиску сторонников Башара Асада и тех, кто оказывал им помощь. После столкновений Минобороны Сирии направило туда подкрепление.

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Российские военные в Сирии находятся в безопасности. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о возможной угрозе российскому контингенту на фоне столкновений в сирийских провинциях Латакия и Тартус. «Необходимая безопасность наших военнослужащих обеспечивается на должном уровне. В целом, я не стал бы комментировать ход этой операции, потому что мы не знаем деталей», — заявил Песков. В Латакии и Тартусе, где находятся российские военные базы, началась операция по поиску сторонников Башара Асада и тех, кто оказывал им помощь. После столкновений Минобороны Сирии направило туда подкрепление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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