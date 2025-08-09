Фигуристка Щербакова рассказала о самой большой проблеме после ухода из большого спорта

После ухода из спорта требуется время, чтобы найти баланс между правильным питанием и отсутствием строгих ограничений. Об этом сообщила олимпийская чемпионка в одиночном катании Анна Щербакова.
«В спорте было много ограничений в питании. И после спорта нужно какое-то время, чтобы найти этот баланс между тем, чтобы и правильно питаться, и чтобы все тебе нравилось и была спортивная фигура», — передает слова Щербаковой Sport24.
Анна Щербакова также добавила, что сейчас может позволить себе большее разнообразие продуктов и стремится выбирать те из них, которые приносят удовольствие и соответствуют принципам здорового питания. Она подчеркнула, что особенно ценит возможность побаловать себя мороженым пломбиром в моменты плохого настроения или во время отпуска.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.