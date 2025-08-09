Фигуристка Щербакова рассказала о самой большой проблеме после ухода из большого спорта

Анна Щербакова: после карьеры нужно правильно есть и заботиться о фигуре
Фигуристка Щербакова поделилась как найти баланс в питании после завершения карьеры
Фигуристка Щербакова поделилась как найти баланс в питании после завершения карьеры Фото:

После ухода из спорта требуется время, чтобы найти баланс между правильным питанием и отсутствием строгих ограничений. Об этом сообщила олимпийская чемпионка в одиночном катании Анна Щербакова.

«В спорте было много ограничений в питании. И после спорта нужно какое-то время, чтобы найти этот баланс между тем, чтобы и правильно питаться, и чтобы все тебе нравилось и была спортивная фигура», — передает слова Щербаковой Sport24.

Анна Щербакова также добавила, что сейчас может позволить себе большее разнообразие продуктов и стремится выбирать те из них, которые приносят удовольствие и соответствуют принципам здорового питания. Она подчеркнула, что особенно ценит возможность побаловать себя мороженым пломбиром в моменты плохого настроения или во время отпуска.

