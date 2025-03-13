Трамп раскрыл, что обсуждает с Украиной территориальное урегулирование

США ведут переговоры с Украиной относительно территориального урегулирования в рамках конфликта. Об этом заявил лидер Штатов Дональд Трамп.
«Мы не во тьме работаем. Мы обсуждаем с Украиной территорию, участки территории, которые будут сохранены и потеряны, а также все другие элементы окончательного соглашения», — сказал Трамп журналистам. Об этом американский лидер заявил во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете. Трансляция велась в соцсети Х на официальном канале 47 президента США.
Ранее в Саудовской Аравии, прошли переговоры представителей Украины и США. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности к потенциальному 30-дневному перемирию с Россией.
По мнению лидера движения «Другая Украина» Виктора Медведчука, Зеленский ищет повод столкнуть РФ и США. Соглашение на временное прекращение огня по предложению США — хитрость.
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