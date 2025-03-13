Трамп раскрыл, что обсуждает с Украиной территориальное урегулирование

Трамп: США ведут переговоры с Украиной о территориальном урегулировании
© Служба новостей «URA.RU»
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США обсуждают с Украиной, какие территории та потеряет по итогам урегулирования конфликта, заявил Трамп
США обсуждают с Украиной, какие территории та потеряет по итогам урегулирования конфликта, заявил Трамп Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

США ведут переговоры с Украиной относительно территориального урегулирования в рамках конфликта. Об этом заявил лидер Штатов Дональд Трамп.

«Мы не во тьме работаем. Мы обсуждаем с Украиной территорию, участки территории, которые будут сохранены и потеряны, а также все другие элементы окончательного соглашения», — сказал Трамп журналистам. Об этом американский лидер заявил во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете. Трансляция велась в соцсети Х на официальном канале 47 президента США.

Ранее в Саудовской Аравии, прошли переговоры представителей Украины и США. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности к потенциальному 30-дневному перемирию с Россией.

По мнению лидера движения «Другая Украина» Виктора Медведчука, Зеленский ищет повод столкнуть РФ и США. Соглашение на временное прекращение огня по предложению США — хитрость.

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США ведут переговоры с Украиной относительно территориального урегулирования в рамках конфликта. Об этом заявил лидер Штатов Дональд Трамп. «Мы не во тьме работаем. Мы обсуждаем с Украиной территорию, участки территории, которые будут сохранены и потеряны, а также все другие элементы окончательного соглашения», — сказал Трамп журналистам. Об этом американский лидер заявил во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете. Трансляция велась в соцсети Х на официальном канале 47 президента США. Ранее в Саудовской Аравии, прошли переговоры представителей Украины и США. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности к потенциальному 30-дневному перемирию с Россией. По мнению лидера движения «Другая Украина» Виктора Медведчука, Зеленский ищет повод столкнуть РФ и США. Соглашение на временное прекращение огня по предложению США — хитрость.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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