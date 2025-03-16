Во Франции сравнили Путина и Макрона

Политик Филиппо: не Путин является инициатором мировой войны, а Макрон
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Французы должны насторожиться на фоне политики Макрона, заявил Филиппо
Французы должны насторожиться на фоне политики Макрона, заявил Филиппо Фото:
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Не президент России Владимир Путин, а глава Франции Эммануэль Макрон стремится к новой мировой войне. Такое заявление сделал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Это не Путин хочет третьей мировой войны», — написал Филиппо на своей странице в соцсети Х. Он подчеркнул, что именно Макрон ответственен за эскалацию украинского конфликта и призвал французов насторожиться.

Это заявление последовало после слов Макрона о том, что Россия представляет угрозу для Европы, которая нуждается в получении ядерного оружия для защиты всего пространства Евросоюза (ЕС), передает «Царьград». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков охарактеризовал заявление Макрона как конфронтационное и указал на недочеты в его аргументах, в частности, отсутствие упоминаний о расширении НАТО к российским границам.

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Не президент России Владимир Путин, а глава Франции Эммануэль Макрон стремится к новой мировой войне. Такое заявление сделал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Это не Путин хочет третьей мировой войны», — написал Филиппо на своей странице в соцсети Х. Он подчеркнул, что именно Макрон ответственен за эскалацию украинского конфликта и призвал французов насторожиться. Это заявление последовало после слов Макрона о том, что Россия представляет угрозу для Европы, которая нуждается в получении ядерного оружия для защиты всего пространства Евросоюза (ЕС), передает «Царьград». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков охарактеризовал заявление Макрона как конфронтационное и указал на недочеты в его аргументах, в частности, отсутствие упоминаний о расширении НАТО к российским границам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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