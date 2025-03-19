В петербургской школе пятиклассник порезал одноклассника ножом

В Петербурге два ученика пятого класса в одной из школ на Гражданке вступили в конфликт, который перерос в поножовщину. Ссора между детьми началась из-за личных оскорблений. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
«Около полудня на перемене в школе на проспекте мальчик подрался с одноклассником, который оскорбил его мать. В ходе потасовки последний нанес ему удар по лицу складным ножом», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Пострадавший мальчик был срочно доставлен родителями в травмпункт с ссадиной, ушибом левой щечно-скуловой области и нижнего века левой орбиты. После оказания помощи его отпустили домой.
Подозреваемый в нападении ранее не был замечен в правонарушениях и не состоял на учете в полиции. Опасаясь последствий, хулиган выбросил нож.
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