19 марта 2025
18 марта 2025

В петербургской школе пятиклассник порезал одноклассника ножом

© Служба новостей «URA.RU»
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В ходе потасовки школьник нанес удар по лицу складным ножом
В ходе потасовки школьник нанес удар по лицу складным ножом Фото:

В Петербурге два ученика пятого класса в одной из школ на Гражданке вступили в конфликт, который перерос в поножовщину. Ссора между детьми началась из-за личных оскорблений. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

«Около полудня на перемене в школе на проспекте мальчик подрался с одноклассником, который оскорбил его мать. В ходе потасовки последний нанес ему удар по лицу складным ножом», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Пострадавший мальчик был срочно доставлен родителями в травмпункт с ссадиной, ушибом левой щечно-скуловой области и нижнего века левой орбиты. После оказания помощи его отпустили домой.

Подозреваемый в нападении ранее не был замечен в правонарушениях и не состоял на учете в полиции. Опасаясь последствий, хулиган выбросил нож.

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В Петербурге два ученика пятого класса в одной из школ на Гражданке вступили в конфликт, который перерос в поножовщину. Ссора между детьми началась из-за личных оскорблений. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие». «Около полудня на перемене в школе на проспекте мальчик подрался с одноклассником, который оскорбил его мать. В ходе потасовки последний нанес ему удар по лицу складным ножом», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Пострадавший мальчик был срочно доставлен родителями в травмпункт с ссадиной, ушибом левой щечно-скуловой области и нижнего века левой орбиты. После оказания помощи его отпустили домой. Подозреваемый в нападении ранее не был замечен в правонарушениях и не состоял на учете в полиции. Опасаясь последствий, хулиган выбросил нож.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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