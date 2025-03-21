В Госдуме поделились способом, как досрочно уйти на пенсию

Россияне, работающие в обычных условиях, смогут выходить на пенсию досрочно при наличии длительного трудового стажа. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Досрочно выйти на пенсию могут и обычные граждане, работающие в нормальных условиях труда, но если у них, например, длительный стаж. Мужчины — при стаже работы 42 года, а женщины — 37 лет», — рассказала Бессараб в беседе с «Лентой.ру». Тем не менее она подчеркнула, что уйти на пенсию досрочно получится не раньше чем за два года до наступления общеустановленного возраста.
До этого зампред комитета Госдумы по экономической политике Евгений Марков обратился в Министерство труда РФ с инициативой обеспечить одинаковые условия для назначения пенсий российским лесорубам, независимо от формы собственности предприятия, где они трудятся. В частности, это касается как работников государственных лесничеств, так и сотрудников частных компаний. Ранее также сообщалось, что граждане РФ могут выходить на пенсию в беззаявительном порядке с 2026 года. Об этом рассказывала сенатор Ольга Епифанова.
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