Появилось объяснение тому, почему украинские бойцы хотят мира с Россией

Желание мира с Россией проявляют в основном те бойцы ВСУ, которые попадают в плен к российским военным. Об этом сообщил военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Это говорят (ждут мира с РФ, — прим. URA.RU), как правило, те, кто попадают в плен», — заявил Василий Дандыкин в беседе с Lenta.ru. Он отметил, что также чувствуют необходимость мира и немобилизованные украинцы, которые устали от боевых действий и от постоянных отловов людей для отправки на фронт. Однако при этом сохраняется большое количество бойцов ВСУ, которые готовы продолжать оказывать сопротивление России, подчеркнул военный эксперт.
Ранее зарубежные СМИ сообщали о том, что часть украинских военных хочет долгосрочного мира с РФ. 11 марта в Джидде (Саудовская Аравия) прошли переговоры США и Украины, на которых последняя приняла предложение о 30-дневном прекращении огня.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.