Появилось объяснение тому, почему украинские бойцы хотят мира с Россией

Капитан запаса Дандыкин: мира с Россией хотят только пленные бойцы ВСУ
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Большинство бойцов ВСУ продолжают сопротивляться
Большинство бойцов ВСУ продолжают сопротивляться Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Желание мира с Россией проявляют в основном те бойцы ВСУ, которые попадают в плен к российским военным. Об этом сообщил военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Это говорят (ждут мира с РФ, — прим. URA.RU), как правило, те, кто попадают в плен», — заявил Василий Дандыкин в беседе с Lenta.ru. Он отметил, что также чувствуют необходимость мира и немобилизованные украинцы, которые устали от боевых действий и от постоянных отловов людей для отправки на фронт. Однако при этом сохраняется большое количество бойцов ВСУ, которые готовы продолжать оказывать сопротивление России, подчеркнул военный эксперт.

Ранее зарубежные СМИ сообщали о том, что часть украинских военных хочет долгосрочного мира с РФ. 11 марта в Джидде (Саудовская Аравия) прошли переговоры США и Украины, на которых последняя приняла предложение о 30-дневном прекращении огня.

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Желание мира с Россией проявляют в основном те бойцы ВСУ, которые попадают в плен к российским военным. Об этом сообщил военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Это говорят (ждут мира с РФ, — прим. URA.RU), как правило, те, кто попадают в плен», — заявил Василий Дандыкин в беседе с Lenta.ru. Он отметил, что также чувствуют необходимость мира и немобилизованные украинцы, которые устали от боевых действий и от постоянных отловов людей для отправки на фронт. Однако при этом сохраняется большое количество бойцов ВСУ, которые готовы продолжать оказывать сопротивление России, подчеркнул военный эксперт. Ранее зарубежные СМИ сообщали о том, что часть украинских военных хочет долгосрочного мира с РФ. 11 марта в Джидде (Саудовская Аравия) прошли переговоры США и Украины, на которых последняя приняла предложение о 30-дневном прекращении огня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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