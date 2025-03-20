20 марта 2025

В Петербурге задержаны двое мигрантов за массовую драку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оба задержанных находятся под стражей
Оба задержанных находятся под стражей Фото:

В Петербурге задержали двоих мигрантов за массовую драку у ТЦ «Галерея». У входа в торгово-развлекательный комплекс «Галерея», 18 марта разгорелась массовая драка с участием примерно 15 человек. Об этом стало известно «Фонтанке».

«Оперативники уголовного розыска задержали двух вероятных участников драки в самом центре Петербурга. Оба фигуранта приехали в Россию из Таджикистана», — пишет «Фонтанка».

После появления в интернете видеоматериалов, демонстрирующих моменты драки, полиция начала расследование. В результате удалось задержать двух подозреваемых. Задержанными оказались молодые люди из Таджикистана, приехавшие в Россию с целью обучения. На момент инцидента одному из них было 22 года, другому — 21 год. Оба задержанных находятся под стражей, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Петербурге задержали двоих мигрантов за массовую драку у ТЦ «Галерея». У входа в торгово-развлекательный комплекс «Галерея», 18 марта разгорелась массовая драка с участием примерно 15 человек. Об этом стало известно «Фонтанке». «Оперативники уголовного розыска задержали двух вероятных участников драки в самом центре Петербурга. Оба фигуранта приехали в Россию из Таджикистана», — пишет «Фонтанка». После появления в интернете видеоматериалов, демонстрирующих моменты драки, полиция начала расследование. В результате удалось задержать двух подозреваемых. Задержанными оказались молодые люди из Таджикистана, приехавшие в Россию с целью обучения. На момент инцидента одному из них было 22 года, другому — 21 год. Оба задержанных находятся под стражей, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...