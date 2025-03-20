В Петербурге задержаны двое мигрантов за массовую драку

В Петербурге задержали двоих мигрантов за массовую драку у ТЦ «Галерея». У входа в торгово-развлекательный комплекс «Галерея», 18 марта разгорелась массовая драка с участием примерно 15 человек. Об этом стало известно «Фонтанке».
«Оперативники уголовного розыска задержали двух вероятных участников драки в самом центре Петербурга. Оба фигуранта приехали в Россию из Таджикистана», — пишет «Фонтанка».
После появления в интернете видеоматериалов, демонстрирующих моменты драки, полиция начала расследование. В результате удалось задержать двух подозреваемых. Задержанными оказались молодые люди из Таджикистана, приехавшие в Россию с целью обучения. На момент инцидента одному из них было 22 года, другому — 21 год. Оба задержанных находятся под стражей, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
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