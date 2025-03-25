Разведка США назвала РФ постоянной стратегической угрозой для интересов Запада

Россия сохранит статус постоянной стратегической угрозы интересам США в долгосрочной перспективе, даже после завершения конфликта на Украине. Об этом говорится в ежегодном докладе американского разведсообщества о глобальных угрозах.
«Независимо от того, как и когда закончится конфликт на Украине, нынешние геополитические, экономические, военные и внутриполитические тенденции в России подчеркивают ее устойчивость», — подчеркивается в документе. Он опубликован на сайте Сената США. По мнению разведки, Москва сохранит способность противостоять американскому влиянию вне зависимости от исхода украинского кризиса, что делает ее ключевым вызовом для стратегических планов Вашингтона на глобальной арене.
В аналитических материалах американских разведывательных служб, опубликованных в 2023 и 2024 годах, говорится, что Россия стремится избежать прямого военного конфликта с Соединенными Штатами или НАТО. Однако в последнем отчете не содержится прямого утверждения об этом. В документе отмечается, что восприятие Россией украинского конфликта как косвенной войны с Западом может повысить вероятность непреднамеренной эскалации между РФ и странами НАТО.
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