В Петербурге оцифрованы архивы Ленинградского штаба партизан

В Петербурге Центральный государственный архив историко-политических документов объявил о завершении оцифровки архива Ленинградского штаба партизанского движения. Об этом сообщила заместитель директора архива Ольга Боброва.
«К настоящему моменту мы можем сказать, что практически весь архив документов рассекречен и оцифрован. Теперь все документы можно беспрепятственно посмотреть с любого устройства, имеющего выход в сеть Интернет, а также в читальном зале нашего архива», — рассказала Боброва в беседе с журналистами ТАСС.
Фонд Ленинградского штаба партизанского движения содержит более 19,5 тысяч архивных дел, включая около пяти тысяч фотографий. Документы освещают различные аспекты жизни и боевой деятельности партизан, начиная с первых дней войны и до освобождения территории. Эти материалы являются неоценимым источником для исследователей и всех, кто интересуется историей партизанского движения в Ленинградской области.
Ко Дню партизанской славы, архивная служба представила сборник документов «Презрев опасность и смерть...», который включает стенографические записи и свидетельства участников партизанского движения. Ленинградский «партизанский край» стал одним из первых очагов сопротивления на оккупированной территории СССР. Он охватывал обширные территории и был важным стратегическим районом, где партизанские отряды не только вели активные боевые действия, но и восстанавливали советский уклад жизни в освобожденных населенных пунктах. Одним из ярких примеров партизанской деятельности является доставка продовольственных обозов в осажденный Ленинград.
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