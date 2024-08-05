Глава МЧС Крыма подал в отставку

Глава МЧС Крыма ушел с занимаемой должности
Глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев принял решение об уходе с занимаемой должности. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«По итогам разговора Сергей Николаевич принял решение об увольнении по собственному желанию», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Садаклиев подал к отставку во время встречи с главой региона.
Садаклиев возглавлял МЧС Крыма с февраля 2021 года. Он также имеет опыт работы в структуре регионального управления МЧС.
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