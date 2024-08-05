Общество Глава МЧС Крыма подал в отставку 05 августа 2024 в 17:48 Размер текста - 17 + Глава МЧС Крыма ушел с занимаемой должности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев принял решение об уходе с занимаемой должности. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. «По итогам разговора Сергей Николаевич принял решение об увольнении по собственному желанию», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Садаклиев подал к отставку во время встречи с главой региона. Садаклиев возглавлял МЧС Крыма с февраля 2021 года. Он также имеет опыт работы в структуре регионального управления МЧС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев принял решение об уходе с занимаемой должности. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. «По итогам разговора Сергей Николаевич принял решение об увольнении по собственному желанию», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Садаклиев подал к отставку во время встречи с главой региона. Садаклиев возглавлял МЧС Крыма с февраля 2021 года. Он также имеет опыт работы в структуре регионального управления МЧС. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям