Глава МЧС Крыма подал в отставку

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Судейская коллегия. Курган, отставка, пустое кресло, кресло
Глава МЧС Крыма ушел с занимаемой должности Фото:

Глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев принял решение об уходе с занимаемой должности. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«По итогам разговора Сергей Николаевич принял решение об увольнении по собственному желанию», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Садаклиев подал к отставку во время встречи с главой региона.

Садаклиев возглавлял МЧС Крыма с февраля 2021 года. Он также имеет опыт работы в структуре регионального управления МЧС.

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Глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев принял решение об уходе с занимаемой должности. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. «По итогам разговора Сергей Николаевич принял решение об увольнении по собственному желанию», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Садаклиев подал к отставку во время встречи с главой региона. Садаклиев возглавлял МЧС Крыма с февраля 2021 года. Он также имеет опыт работы в структуре регионального управления МЧС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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