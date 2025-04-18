Сын Куклачева: карьера отца началась с украинской кошки

Карьера российского артиста цирка Юрия Куклачева началась с кошки, которую он нашел в Черкассах (Украина). Об этом URA.RU рассказал его сын Дмитрий, комментируя введенные Украиной санкции против его отца.
«Первая кошка папина кошка — Кутька. Она как раз в Черкассах была им найдена на улице. Это было в начале семидесятых годов прошлого века. Получается, эта кошка, с которой началась его карьера», — говорит сын Куклачева.
Ранее глава Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 20 граждан России. Среди них оказались Юрий Куклачев, певец Ярослав Дронов (Shaman), актер Никита Джигурда, телеведущий Оскар Кучера, а также ряд других граждан РФ. Сам Куклачев заявил, что подобные санкции Зеленского говорят о том, что «он нас боится».
Действия украинского президента также прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Кровавый клоун ввел санкции против доброго и всеми любимого клоуна, щедро дарящего детям радость», — написала Захарова в своем telegram-канале. К сообщению она также прикрепила картинку, на которой коты смотря в камеру и в ироничном ключе обсуждают ситуацию с введенными санкциями против Куклачева.
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