Санкт-Петербург породнился со столицей Вьетнама

Петербург и Ханой стали городами-побратимами
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Санкт-Петебург и Ханой стали города-побратимами
Санкт-Петебург и Ханой стали города-побратимами Фото:

Власти Санкт-Петербурга сообщили о заключении соглашения об установлении побратимских отношений между городом и столицей Вьетнама — Ханоем. Планы по укреплению дружбы и сотрудничества обсуждались во время визита делегации Ханоя в Санкт-Петербург. 

«Наши народы объединяет память о героической истории. Мы отмечаем даты, посвященные знаменательным вехам общего прошлого. В марте этого года мы назвали площадь, где установлен монумент первому Президенту Вьетнама, в честь Хошимина — города-побратима Санкт?Петербурга. Текущая задача — продолжать курс на укрепление дружбы и сотрудничества», — рассказал председатель Комитета по внешним связям Санкт?Петербурга Евгений Григорьев. Сообщение опубликовано на сайте городской администрации.

В ходе переговоров Евгений Григорьев и Нгуен Мань Куен подписали соглашение о сотрудничестве между Санкт?Петербургом и Ханоем, установив отношения городов-побратимов. Согласно документу, стороны намерены развивать взаимодействие в области торговли, экономики, туризма, образования, здравоохранения, спорта и культуры. В планы также входит содействие реализации инвестиционных проектов, расширение деловых контактов, а также поддержка организации совместных конференций, ярмарок и выставочных мероприятий.

Ханой стал пятым вьетнамским городом, с которым у Санкт?Петербурга установлены побратимские отношения. Ранее аналогичные соглашения были заключены с городами Хошимин и Хайфон, а также с провинциями Кханьхоа и Дьенбьен.

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Власти Санкт-Петербурга сообщили о заключении соглашения об установлении побратимских отношений между городом и столицей Вьетнама — Ханоем. Планы по укреплению дружбы и сотрудничества обсуждались во время визита делегации Ханоя в Санкт-Петербург.  «Наши народы объединяет память о героической истории. Мы отмечаем даты, посвященные знаменательным вехам общего прошлого. В марте этого года мы назвали площадь, где установлен монумент первому Президенту Вьетнама, в честь Хошимина — города-побратима Санкт?Петербурга. Текущая задача — продолжать курс на укрепление дружбы и сотрудничества», — рассказал председатель Комитета по внешним связям Санкт?Петербурга Евгений Григорьев. Сообщение опубликовано на сайте городской администрации. В ходе переговоров Евгений Григорьев и Нгуен Мань Куен подписали соглашение о сотрудничестве между Санкт?Петербургом и Ханоем, установив отношения городов-побратимов. Согласно документу, стороны намерены развивать взаимодействие в области торговли, экономики, туризма, образования, здравоохранения, спорта и культуры. В планы также входит содействие реализации инвестиционных проектов, расширение деловых контактов, а также поддержка организации совместных конференций, ярмарок и выставочных мероприятий. Ханой стал пятым вьетнамским городом, с которым у Санкт?Петербурга установлены побратимские отношения. Ранее аналогичные соглашения были заключены с городами Хошимин и Хайфон, а также с провинциями Кханьхоа и Дьенбьен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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