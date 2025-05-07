Санкт-Петербург породнился со столицей Вьетнама

Власти Санкт-Петербурга сообщили о заключении соглашения об установлении побратимских отношений между городом и столицей Вьетнама — Ханоем. Планы по укреплению дружбы и сотрудничества обсуждались во время визита делегации Ханоя в Санкт-Петербург.
«Наши народы объединяет память о героической истории. Мы отмечаем даты, посвященные знаменательным вехам общего прошлого. В марте этого года мы назвали площадь, где установлен монумент первому Президенту Вьетнама, в честь Хошимина — города-побратима Санкт?Петербурга. Текущая задача — продолжать курс на укрепление дружбы и сотрудничества», — рассказал председатель Комитета по внешним связям Санкт?Петербурга Евгений Григорьев. Сообщение опубликовано на сайте городской администрации.
В ходе переговоров Евгений Григорьев и Нгуен Мань Куен подписали соглашение о сотрудничестве между Санкт?Петербургом и Ханоем, установив отношения городов-побратимов. Согласно документу, стороны намерены развивать взаимодействие в области торговли, экономики, туризма, образования, здравоохранения, спорта и культуры. В планы также входит содействие реализации инвестиционных проектов, расширение деловых контактов, а также поддержка организации совместных конференций, ярмарок и выставочных мероприятий.
Ханой стал пятым вьетнамским городом, с которым у Санкт?Петербурга установлены побратимские отношения. Ранее аналогичные соглашения были заключены с городами Хошимин и Хайфон, а также с провинциями Кханьхоа и Дьенбьен.
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