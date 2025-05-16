Мединский процитировал Бисмарка, что русских никогда не надо обманывать. Видео

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Мединский заявил, что нельзя обманывать русских
Мединский заявил, что нельзя обманывать русских Фото:

В эксклюзивном интервью программе «60 минут» помощник президента РФ Владимир Мединский процитировал первого канцлера Германии Отто Фон Бисмарка, что русских никогда не надо обманывать. Также он добавил, что Россия всегда приходит за своим.

«Никогда не пытайтесь обмануть русских», — заявил Мединский. Видео с интервью опубликовала ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева в своем telegram-канале. Он добавил, что русские всегда приходят за своим. Мединский возглавлял российскую делегацию на прямых переговорах с украинской стороной.

Отто фон Бисмарк занимал пост первого канцлера Германии с 1871 по 1890 год. Благодаря его усилиям 39 разрозненных государств объединились в единую Германию. Он сыграл ключевую роль в создании Второго рейха и формировании германской государственности.

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В эксклюзивном интервью программе «60 минут» помощник президента РФ Владимир Мединский процитировал первого канцлера Германии Отто Фон Бисмарка, что русских никогда не надо обманывать. Также он добавил, что Россия всегда приходит за своим. «Никогда не пытайтесь обмануть русских», — заявил Мединский. Видео с интервью опубликовала ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева в своем telegram-канале. Он добавил, что русские всегда приходят за своим. Мединский возглавлял российскую делегацию на прямых переговорах с украинской стороной. Отто фон Бисмарк занимал пост первого канцлера Германии с 1871 по 1890 год. Благодаря его усилиям 39 разрозненных государств объединились в единую Германию. Он сыграл ключевую роль в создании Второго рейха и формировании германской государственности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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