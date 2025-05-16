В эксклюзивном интервью программе «60 минут» помощник президента РФ Владимир Мединский процитировал первого канцлера Германии Отто Фон Бисмарка, что русских никогда не надо обманывать. Также он добавил, что Россия всегда приходит за своим.
«Никогда не пытайтесь обмануть русских», — заявил Мединский. Видео с интервью опубликовала ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева в своем telegram-канале. Он добавил, что русские всегда приходят за своим. Мединский возглавлял российскую делегацию на прямых переговорах с украинской стороной.
Отто фон Бисмарк занимал пост первого канцлера Германии с 1871 по 1890 год. Благодаря его усилиям 39 разрозненных государств объединились в единую Германию. Он сыграл ключевую роль в создании Второго рейха и формировании германской государственности.
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