В Воронежской области отразили массированную атаку БПЛА

За ночь над Воронежской областью средства ПВО сбили свыше 20 дронов армии Украины. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
«Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО над четырьмя муниципалитетами региона были обнаружены и уничтожены более 20 БПЛА», — написал Гусев в telegram-канале. Он добавил, что, предварительно, жертв и разрушений на земле не зафиксировано.
Отмечается, что на востоке области в результате падения обломков одного из сбитых дронов возникло возгорание в лесном массиве, однако пожар оперативно ликвидировали. Сейчас в регионе действует режим повышенной готовности к атакам беспилотников.
Сегодня украинские дроны атаковали и Ростовскую область. Врио глава региона Юрий Слюсарь сообщил, что пострадавших или разрушений инфраструктуры нет, пишет RT.
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