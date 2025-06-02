МИД РФ назначило главу секции интересов России в Грузии и Швейцарии

Дмитрий Олисов назначен главой секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.
«Главой секции интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарской Конфедерации в Грузии назначен Дмитрий Александрович Олисов», — говорится в сообщении дипведомства. До назначения Дмитрия Олисова данную должность с января 2021 года занимал Дмитрий Трофимов.
Дмитрий Олисов — опытный дипломат, окончивший МГИМО МИД России в 2002 году. Он владеет английским, латышским и немецким языками, имеет дипломатический ранг советника 1-го класса. Свою карьеру в дипломатии Олисов начал в 2002 году и с тех пор занимал различные должности как в центральном аппарате МИД России, так и за рубежом.
В разные годы Дмитрий Олисов работал в генеральном консульстве России в Лиепае, Латвия (2002–2005), в постоянном представительстве России при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе (2008–2010), а также в посольстве России в Германии (2014–2019). С декабря 2019 года до текущего назначения Дмитрий Олисов руководил отделом в четвертом департаменте стран СНГ МИД России.
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