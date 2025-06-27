Психолог раскрыла, как развить интуицию и спасти себя от катастрофы

Интуицию можно натренировать — именно так считает семейный системный психолог Алена Леонова. По ее словам, нужно прислушиваться к сигналам тела, а также нельзя мешать ребенку делать этого.
«Когда ребенок растет, хорошо, если его обучают быть внимательным к сигналам тела. Если за него решают „не выдумывай, тебе не больно“, „не рассказывай, тебе не жарко“, как бы его учат игнорировать сигналы тела», — заявил эксперт, ее слова приводит издание Pravda.Ru. По ее словам, когда ребенок вырастает, его восприятие и чувствительность снижаются, а вся жизнь «переходит в мозг».
Леонова подчеркивает, что пренебрежение сигналами организма может вызвать серьезные последствия. По мнению психолога, игнорирование этих сигналов снижает уровень внимания и концентрации. В пример она приводит ситуации, когда рассеянный человек попадает в ДТП.
Психолог предлагает простое упражнение для тренировки интуиции. Выберите ситуацию, которая происходит несколько раз в день, например, проход через дверной проем. Каждый раз, когда вы проходите, задавайте себе три вопроса: что я сейчас думаю, что я чувствую и что я ощущаю. Это помогает обратить внимание на свои эмоции и телесные сигналы, что позволяет лучше понимать себя, заключила Леонова.
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