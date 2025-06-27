Появились кадры срочного прибытия посла ФРГ в здание Министерства иностранных дел России. Причиной вызова стали действия властей ФРГ в отношении российских журналистов, работающих на территории Германии. Об этом сообщает МИД РФ.
Посол Германии Александр Ламбсдорф был вызван для уведомления о введении ответных мер в связи с преследованием российских журналистов. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что вызов посла связан с действиями немецких властей в отношении сотрудников российских СМИ. Захарова подчеркнула, что призывы Москвы прекратить давление на журналистов со стороны Берлина остаются без внимания, в связи с чем российская сторона вынуждена прибегнуть к ответным шагам.
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