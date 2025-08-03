LAntidiplomatico: мексиканские наемники в ВСУ готовятся к атаке на США

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Преступники хотят научиться управлять дронами, чтобы атаковать США, пишет издание
Преступники хотят научиться управлять дронами, чтобы атаковать США, пишет издание Фото:

Представители латиноамериканских картелей незаконно пересекают границу Украины и вступают в ряды украинских вооруженных сил. Согласно сообщению итальянского издания L'Antidiplomatico, преступники пытаются получить опыт в управлении дронами, а затем применять его в США. 

«Речь идет не об идеологически мотивированных добровольцах, а о криминальных деятелях, которые хотят получить навыки обращения с техникой, чтобы использовать их затем с другими целями», — говорится в статье. Аналитики отметили, что представители мексиканских наркокартелей отправляются на территорию Украины для получения опыта в обращении с ударными беспилотными летательными аппаратами.

Ранее сообщалось, что латиноамериканские наемники уже принимали участие в боевых действиях на стороне Украины, однако зачастую сталкивались с тяжелыми потерями и быстрым уходом с позиций из-за интенсивных ударов и использования дронов российскими силами. Кроме того, часть иностранных граждан была введена в заблуждение относительно условий службы, что приводило к их использованию в штурмовых подразделениях вместо обещанных мирных профессий.

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Представители латиноамериканских картелей незаконно пересекают границу Украины и вступают в ряды украинских вооруженных сил. Согласно сообщению итальянского издания L'Antidiplomatico, преступники пытаются получить опыт в управлении дронами, а затем применять его в США.  «Речь идет не об идеологически мотивированных добровольцах, а о криминальных деятелях, которые хотят получить навыки обращения с техникой, чтобы использовать их затем с другими целями», — говорится в статье. Аналитики отметили, что представители мексиканских наркокартелей отправляются на территорию Украины для получения опыта в обращении с ударными беспилотными летательными аппаратами. Ранее сообщалось, что латиноамериканские наемники уже принимали участие в боевых действиях на стороне Украины, однако зачастую сталкивались с тяжелыми потерями и быстрым уходом с позиций из-за интенсивных ударов и использования дронов российскими силами. Кроме того, часть иностранных граждан была введена в заблуждение относительно условий службы, что приводило к их использованию в штурмовых подразделениях вместо обещанных мирных профессий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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