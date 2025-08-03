Представители латиноамериканских картелей незаконно пересекают границу Украины и вступают в ряды украинских вооруженных сил. Согласно сообщению итальянского издания L'Antidiplomatico, преступники пытаются получить опыт в управлении дронами, а затем применять его в США.
«Речь идет не об идеологически мотивированных добровольцах, а о криминальных деятелях, которые хотят получить навыки обращения с техникой, чтобы использовать их затем с другими целями», — говорится в статье. Аналитики отметили, что представители мексиканских наркокартелей отправляются на территорию Украины для получения опыта в обращении с ударными беспилотными летательными аппаратами.
Ранее сообщалось, что латиноамериканские наемники уже принимали участие в боевых действиях на стороне Украины, однако зачастую сталкивались с тяжелыми потерями и быстрым уходом с позиций из-за интенсивных ударов и использования дронов российскими силами. Кроме того, часть иностранных граждан была введена в заблуждение относительно условий службы, что приводило к их использованию в штурмовых подразделениях вместо обещанных мирных профессий.
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