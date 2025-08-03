«Оторвало конечность»: российский десантник спас боевого товарища от дронов в бою за Часов Яр

Десантник 299-го парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с позывным «Корнет» спас сослуживца во время боев за Часов Яр. Об этом журналистам рассказал сам отличившийся солдат. Мужчина уточнил, что отвлекал на себя удары двух беспилотников «Баба-Яга» и более десяти FPV-дронов ВСУ. При этом сам его товарищ был ранен — ему оторвало конечность.
«У меня напарника ранило в ногу — и был отрыв конечности. Я пытался весь удар принять на себя, чтобы они его не добили. <...> Было две „Бабы-Яги“, и я два часа возле дерева „танцевал“... и порядка десяти FPV меня атаковали, получил я ранение правой ноги», — рассказал «Корнет» РИА Новости. Он добавил, что выйти живым ему удалось благодаря большому дубу, который и прикрывал солдата.
Бойцы ВС РФ официально освободили от украинского контроля Часов Яр 31 июля. Бои за него продолжались около года. Сам город имеет стратегическое значение, позволяющее бойцам ВС РФ продвинуться вперед.
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