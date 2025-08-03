Более 70 придомовых территорий подтопило в Краснодарском крае

В Туапсинском районе Краснодарского края продолжается работа спасателей МЧС России после обильных ливней. Уровень воды в реке Дефань поднялся, подтоплены 70 придомовых территорий и 34 жилых дома в поселках Дефановка, Молдавановка и Новомихайловский. Об этом сообщили в МЧС России.
«Из-за ливней прибавилось воды в реке Дефань в Туапсинском районе. Подтопление 70 придомовых территорий и 34 дома в поселках Дефановка, Молдавановка и Новомихайловский», — казано в сообщении ведомства.
Сотрудники МЧС обходят дворы, оказывают помощь местным жителям и продолжают мониторинг обстановки.»Спасатели помогают населению справиться с последствиями непогоды», — сообщили в пресс-службе МЧС России.В районе готовы к приёму людей два пункта временного размещения на 100 мест. На место направлена аэромобильная группировка МЧС — 48 специалистов и 6 единиц техники. По данным Гидрометцентра, в регионе сохраняется неблагоприятный прогноз: ожидаются грозы, ливни с градом и шквалистый ветер до 22 м/с.
В ряде населенных пунктов Краснодарского края 3 августа зафиксированы подтопления. В селе Лермонтово мост был полностью разрушен после выхода реки из берегов, сообщают местные жители. Это вызвало сход селевых потоков, которые унесли мост вместе с древесиной и грунтом. Около 300 человек оказались отрезаны от переправы через реку из-за паводка. Повышение уровня воды в реке Дефань привело к затоплению жилых домов в трех населенных пунктах: Молдаванском, Новомихайловском и Дефани.
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