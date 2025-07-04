Уимблдон 2025: Россиянка Александрова поборется за выход в четвертьфинал

Российская теннисистка Екатерина Александрова в паре с китайской спортсменкой Чжан Шуай одержали победу в матче второго раунда Уимблдона 2025 в женском парном разряде. В непростом поединке они обыграли японско-индонезийскую пару Эри Ходзуми и Алдилу Сутджиаджи с результатом 7:6 (7:3), 5:7, 6:2.
Игра продолжалась 2 часа 34 минуты. Александрова и Чжан Шуай продемонстрировали хорошую подачу, сделав три эйса, но также допустили пять двойных ошибок. В решающие моменты они смогли реализовать 6 из 14 брейк-пойнтов, что обеспечило им важную победу.
Японка и индонезийка же допустили семь двойных ошибок, но, несмотря на это, смогли заработать пять брейк-пойнтов из девяти. Этот матч стал настоящим испытанием для обоих дуэтов, но Александрова и Чжан Шуай в итоге доказали свою силу, выиграв решающий сет 6:2.
Далее в турнире россиянка и китаянка сыграют с победительницами пары Сэ Шувэй/Елена Остапенко — Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе. Этот матч также обещает быть напряженным, учитывая высокий уровень всех участниц.
Ранее в другом матче Уимблдона, в женском одиночном разряде, россиянка Анастасия Павлюченкова продемонстрировала блестящую игру, обыграв в драматичном матче четырехкратную чемпионку турниров Большого шлема Наоми Осаки. Павлюченкова одержала победу в трех сетах (3:6, 6:4, 6:4), тем самым показав свою готовность бороться за высокие места на турнире.
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