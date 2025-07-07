Аэропорт в Симферополе готовится к открытию

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Симферопольский аэропорт может открыться сразу после поручения Путина
Симферопольский аэропорт может открыться сразу после поручения Путина Фото:

Росавиация и власти Крыма обсуждают готовность аэропорта в Симферополе (Крым) к возобновлению работу. В обсуждении принимают участие глава Росавиации Дмитрий Ядров и глава Крыма Сергей Аксенов. 

Проводится оценка возможностей аэропорта Симферополь и его материально-технического состояния перед возможным открытием, сообщает официальный telegram-канал Росавиации. «Занимаемся вопросами по его поддержке и дальнейшему развитию», — отметил Дмитрий Ядров, подчеркнув, что аэропорту уделяется должное внимание несмотря на временное закрытие.

Глава Росавиации отметил, что самолет всегда будет играть ключевую роль для жителей и гостей полуострова. Он также выразил уверенность в том, что после открытия аэропорта пассажиропоток превысит прежние рекордные показатели. Аксенов подчеркнул, что аэропорт может открыться сразу после поручения президента России Владимира Путина.

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Росавиация и власти Крыма обсуждают готовность аэропорта в Симферополе (Крым) к возобновлению работу. В обсуждении принимают участие глава Росавиации Дмитрий Ядров и глава Крыма Сергей Аксенов.  Проводится оценка возможностей аэропорта Симферополь и его материально-технического состояния перед возможным открытием, сообщает официальный telegram-канал Росавиации. «Занимаемся вопросами по его поддержке и дальнейшему развитию», — отметил Дмитрий Ядров, подчеркнув, что аэропорту уделяется должное внимание несмотря на временное закрытие. Глава Росавиации отметил, что самолет всегда будет играть ключевую роль для жителей и гостей полуострова. Он также выразил уверенность в том, что после открытия аэропорта пассажиропоток превысит прежние рекордные показатели. Аксенов подчеркнул, что аэропорт может открыться сразу после поручения президента России Владимира Путина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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