Аэропорт в Симферополе готовится к открытию

Росавиация и власти Крыма обсуждают готовность аэропорта в Симферополе (Крым) к возобновлению работу. В обсуждении принимают участие глава Росавиации Дмитрий Ядров и глава Крыма Сергей Аксенов.
Проводится оценка возможностей аэропорта Симферополь и его материально-технического состояния перед возможным открытием, сообщает официальный telegram-канал Росавиации. «Занимаемся вопросами по его поддержке и дальнейшему развитию», — отметил Дмитрий Ядров, подчеркнув, что аэропорту уделяется должное внимание несмотря на временное закрытие.
Глава Росавиации отметил, что самолет всегда будет играть ключевую роль для жителей и гостей полуострова. Он также выразил уверенность в том, что после открытия аэропорта пассажиропоток превысит прежние рекордные показатели. Аксенов подчеркнул, что аэропорт может открыться сразу после поручения президента России Владимира Путина.
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