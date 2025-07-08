Йельский университет признали нежелательным в России

Генеральная прокуратура РФ признала деятельность американского Йельского университета (Yale University) нежелательной на территории России. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.
«Деятельность университета направлена на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, международную блокаду государства и подрыв его экономических основ, а также дестабилизацию социально-экономической и политической обстановки в стране», — говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры РФ. В частности, речь идет о подготовке «оппозиционных лидеров» на базе Школы международных отношений Йельского университета, а также об участии в разработке механизмов изъятия российских активов за рубежом для их последующего использования в интересах ВСУ.
Подчеркивается, что в учебном заведении регулярно организуются акции и инициативы, направленные на дискредитацию российских властей и обострение общественно-политической ситуации в стране. Также деятельность университета направлена на оправдание санкций в отношении России и вмешательство во внутренние дела страны.
По данным ведомства, среди выпускников программ Йеля числятся в том числе участники и руководители признанных в России экстремистскими структур. Используя полученные знания, они занимались эскалацией протестной активности на территории РФ.
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