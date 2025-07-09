Захарова поддержала слова президента Финляндии о России и россиянах

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В своем ответе Захарова сослалась на речь полководца Александра Суворова
В своем ответе Захарова сослалась на речь полководца Александра Суворова Фото:

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Финляндии Александера Стубба о способности россиян переносить страдания и боль. Она отметила, что полностью согласна с оценкой финского лидера, подчеркнув историческую устойчивость и силу российского народа.

«Вы знаете, это тот самый редкий случай за последнее время, когда я готова под этими словами буквально подписаться», — подчеркнула Захарова на брифинге. Ее слова передает ТАСС.

В своем ответе представитель МИД сослалась на знаменитую речь полководца Александра Суворова, произнесенную в 1799 году. Она процитировала слова Суворова о том, что «идти назад — стыд», подчеркнув, что русские никогда не отступали даже в самых сложных обстоятельствах. Эти качества — часть национальной философии, веры и будущего России.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Финляндии Александера Стубба о способности россиян переносить страдания и боль. Она отметила, что полностью согласна с оценкой финского лидера, подчеркнув историческую устойчивость и силу российского народа. «Вы знаете, это тот самый редкий случай за последнее время, когда я готова под этими словами буквально подписаться», — подчеркнула Захарова на брифинге. Ее слова передает ТАСС. В своем ответе представитель МИД сослалась на знаменитую речь полководца Александра Суворова, произнесенную в 1799 году. Она процитировала слова Суворова о том, что «идти назад — стыд», подчеркнув, что русские никогда не отступали даже в самых сложных обстоятельствах. Эти качества — часть национальной философии, веры и будущего России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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