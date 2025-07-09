Захарова поддержала слова президента Финляндии о России и россиянах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Финляндии Александера Стубба о способности россиян переносить страдания и боль. Она отметила, что полностью согласна с оценкой финского лидера, подчеркнув историческую устойчивость и силу российского народа.
«Вы знаете, это тот самый редкий случай за последнее время, когда я готова под этими словами буквально подписаться», — подчеркнула Захарова на брифинге. Ее слова передает ТАСС.
В своем ответе представитель МИД сослалась на знаменитую речь полководца Александра Суворова, произнесенную в 1799 году. Она процитировала слова Суворова о том, что «идти назад — стыд», подчеркнув, что русские никогда не отступали даже в самых сложных обстоятельствах. Эти качества — часть национальной философии, веры и будущего России.
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