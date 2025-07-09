Белоусов провел переговоры с новым министром обороны Казахстана. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Белоусов заявил. что в ходе визита Косанова в Москву планирует познакомить его с достижениями РФ в области обороны
Белоусов заявил. что в ходе визита Косанова в Москву планирует познакомить его с достижениями РФ в области обороны Фото:

Министр обороны России Андрей Белоусов провел в Москве переговоры с новым главой Минобороны Казахстана Дауреном Косановым. Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в военной сфере.

«В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в военной сфере», — рассказали URA.RU в ведомстве. Перед встречей Белоусов отметил, что Косанов впервые посещает Россию в статусе министра обороны. Он также подчеркнул, что планирует познакомить Косанова с научными достижениями России в области обороны, а также с успехами отечественной промышленности и оборонно-промышленного комплекса.

Генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов, в свою очередь, заявил, что его визит в Россию стал первым официальным в новой должности. По его словам, Казахстан придает особое значение развитию сотрудничества с Россией, с которой связан стратегическим партнерством и добрососедскими отношениями.

С 2022 года Косанов занимал пост заместителя министра и главнокомандующего Силами воздушной обороны Казахстана. В сентябре 2024 года его назначили заместителем министра обороны, при этом он продолжил руководить Силами воздушной обороны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр обороны России Андрей Белоусов провел в Москве переговоры с новым главой Минобороны Казахстана Дауреном Косановым. Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в военной сфере. «В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в военной сфере», — рассказали URA.RU в ведомстве. Перед встречей Белоусов отметил, что Косанов впервые посещает Россию в статусе министра обороны. Он также подчеркнул, что планирует познакомить Косанова с научными достижениями России в области обороны, а также с успехами отечественной промышленности и оборонно-промышленного комплекса. Генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов, в свою очередь, заявил, что его визит в Россию стал первым официальным в новой должности. По его словам, Казахстан придает особое значение развитию сотрудничества с Россией, с которой связан стратегическим партнерством и добрососедскими отношениями. С 2022 года Косанов занимал пост заместителя министра и главнокомандующего Силами воздушной обороны Казахстана. В сентябре 2024 года его назначили заместителем министра обороны, при этом он продолжил руководить Силами воздушной обороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...