Министр обороны России Андрей Белоусов провел в Москве переговоры с новым главой Минобороны Казахстана Дауреном Косановым. Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в военной сфере.
«В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в военной сфере», — рассказали URA.RU в ведомстве. Перед встречей Белоусов отметил, что Косанов впервые посещает Россию в статусе министра обороны. Он также подчеркнул, что планирует познакомить Косанова с научными достижениями России в области обороны, а также с успехами отечественной промышленности и оборонно-промышленного комплекса.
Генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов, в свою очередь, заявил, что его визит в Россию стал первым официальным в новой должности. По его словам, Казахстан придает особое значение развитию сотрудничества с Россией, с которой связан стратегическим партнерством и добрососедскими отношениями.
С 2022 года Косанов занимал пост заместителя министра и главнокомандующего Силами воздушной обороны Казахстана. В сентябре 2024 года его назначили заместителем министра обороны, при этом он продолжил руководить Силами воздушной обороны.
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