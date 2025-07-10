ЦБ обозначил курс доллара и юаня на 11 июля

Банк России объявил официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на 11 июля 2025 года. Информация опубликована на сайте регулятора.
Согласно данным Центробанка, курс доллара США установлен на отметке 77,9029 рубля, что на 26,98 копейки ниже предыдущего значения. Курс китайского юаня составил 10,8185 рубля, снизившись на 3,09 копейки. Официальный курс евро, напротив, вырос на 8,17 копейки и теперь составляет 91,4992 рубля.
После введения санкций США против Московской биржи 13 июня 2024 года Банк России изменил порядок установления официальных курсов доллара и евро. С этого времени значения рассчитываются на основе отчетности российских банков и данных внебиржевого валютного рынка. Курс юаня продолжал определяться по рыночным котировкам Московской биржи до конца 2024 года.
С 27 декабря 2024 года ЦБ РФ перешел к единому принципу расчета курсов для всех иностранных валют, используя объединенные данные с биржевого и внебиржевого сегментов валютного рынка. Санкции, введенные США 12 июня 2024 года, привели к приостановке биржевых торгов долларом и евро на Московской бирже. В результате операции с этими валютами были переведены на внебиржевой рынок.
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