В Петербурге и Ленобласти сбоит мобильный интернет на фоне опасности атак БПЛА: что известно

В Санкт-Петербурге жители жалуются на сбои в мобильном интернете и связи — количество жалоб резко возросло ближе к полудню 11 июля, всего за сутки количество жалоб превысило 500 тысяч. О возможных сбоях сообщал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. В аэропорту Пулково введены ограничения на полеты, в регионе сохраняется опасность атаки украинских дронов. Подробнее об отключениях интернета в Санкт-Петербурге и Ленобласти и реакции жителей — в материале URA.RU.
Ухудшение мобильного интернета и связи
На территории Санкт-Петербурга жители могут столкнуться с ухудшением качества мобильного интернета и связи. Это необходимо для обеспечения безопасности. Об этом сообщили в комитете по информатизации и связи. Также они принесли за неудобства и поблагодарили за понимание.
Резко увеличилось количество жалоб на сбои в работе мобильного интернета. — за последние сутки о нарушениях сообщили более 500 тысяч человек, основной всплеск пришелся на полдень, следует из данных сайта Downdetector.su. Больше всего сбоев отмечено у оператора Tele2, но также наблюдаются нарушения у МТС, Мегафон, Билайн и Yota.
Опасность атаки БПЛА
Утром в Ленинградской области объявили об угрозе атаки украинских беспилотников. О возможных сбоях в мобильном интернете сообщил губернатор Александр Дрозденко. Позже он сообщил, что режим воздушной опасности сохраняется в западных районах региона. Однако о самих атаках не сообщается.
Ограничения для самолетов
В аэропорту Пулково ввели временные ограничения. Росавиация и Госкорпорация по организации воздушного пространства усилили контроль за полетами в регионе.
Реакция жителей
"Почему оператор не компенсирует абонентам ущерб за недопоставку услуг?" — написал пользователь с никнеймом Slava_Rossii2 в комментариях к публикации о возможных отключениях интернета издания "Фонтанка", присутствует несколько похожих комментариев. Другой пользователь, без псевдонима, отметил, что в первые годы СВО не требовалось отключать интернет и связь, при этом в регион прилетало немного беспилотников. Многие клиенты Tele2 активнее всех жалуются на то, что оператор чаще всего отключает интернет. "Извините, а как мне работать в такси если моя смена полностью зависит от мобильного интернета?" — сообщил один из пользователей без никнейма. "Привыкли уже. Ждем расписание, в котором будет прописано в какие часы можно при помощи мобильного интернета оплачивать ЖКХ и т.п." — заявил безымянный пользователь.
Некоторые из пользователей шутят над ситуацией. "Надо отключить свет и воду. Может, БПЛА летят на них", — сыронизировал безымянный комментатор. "На еду они слетаются!" — подхватил другой. "Надо выставить кордоны у библиотек, туда ведь сразу ломанутся горожане", — уточнил еще один пользователь.
Часть пользователей уведомляют об отсутствии интернета в разных регионах. Так, по разным сообщениям, у некоторых операторов отсутствует связь в центре, Выборгском, Невском и Василеостровском районах, Ленинском и Комендантском проспектах, в районе Московских ворот и Петропавловской крепости, Купчино, на станции Парнас и еще нескольких.
Ситуация на прошедших выходных
С 4 по 6 июля над Пулково несколько раз закрывали небо. Дрозденко сообщал об уничтожении дронов над Гатчинским, Тосненским, Киришским и Лужским районами. Власти ввели SMS-оповещения об угрозах и атаках украинских БПЛА. На некоторое время в регионе отключился мобильный интернет.
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