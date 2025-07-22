В Госдепе рассказали, когда Вашингтон выйдет из ЮНЕСКО

США выйдут из ЮНЕСКО 31 декабря 2026 года
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США не согласны с решениями ЮНЕСКО
США не согласны с решениями ЮНЕСКО Фото:

США выйдут из ЮНЕСКО 31 декабря 2026 года. Об этом рассказали в Госдепе.

«Выход из ЮНЕСКО состоится 31 декабря 2026 года», — передает сообщение Госдепа РИА Новости. Там добавили, что членство Вашингтона в этой организации не соответствует национальным интересам.

Госдеп отметил разногласия по ключевым вопросам. В том числе решение организации принять «Государство Палестина».

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США выйдут из ЮНЕСКО 31 декабря 2026 года. Об этом рассказали в Госдепе. «Выход из ЮНЕСКО состоится 31 декабря 2026 года», — передает сообщение Госдепа РИА Новости. Там добавили, что членство Вашингтона в этой организации не соответствует национальным интересам. Госдеп отметил разногласия по ключевым вопросам. В том числе решение организации принять «Государство Палестина».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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