В Госдепе рассказали, когда Вашингтон выйдет из ЮНЕСКО

США не согласны с решениями ЮНЕСКО
США выйдут из ЮНЕСКО 31 декабря 2026 года. Об этом рассказали в Госдепе.
«Выход из ЮНЕСКО состоится 31 декабря 2026 года», — передает сообщение Госдепа РИА Новости. Там добавили, что членство Вашингтона в этой организации не соответствует национальным интересам.
Госдеп отметил разногласия по ключевым вопросам. В том числе решение организации принять «Государство Палестина».
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