В Испании задержали управляющую подпольным центром красоты россиянку

Национальная полиция Испании задержала в Гранаде гражданку России по подозрению в организации подпольного центра эстетической медицины. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе правоохранительных органов.
«Национальная полиция Испании задержала в Гранаде гражданку России, которую обвиняют в управлении подпольным центром эстетической медицины», — сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-релиз. По данным полиции, женщина руководила нелегальной клиникой, где без лицензии и медицинского контроля проводились процедуры по увеличению губ.
В процессе обыска в помещении были найдены сотни досье на клиентов, ампулы с гиалуроновой кислотой, не имеющие сертификатов подлинности, а также значительная сумма наличных средств. Расследование началось из-за обращения Ассоциации эстетической медицины Гранады, а также представителей индустрии. Там сообщили о росте числа нелегальных центров и связанных с этим рисках для пациентов.
Выяснилось, что услуги центра активно рекламировались в социальных сетях, где у аккаунта было несколько тысяч подписчиков. Правоохранители установили, что подозреваемая не имела медицинского образования, необходимого для выполнения подобных процедур в Испании, а центр работал без разрешения местных органов здравоохранения. По информации полиции, деятельность подпольного заведения могла представлять опасность для здоровья клиентов из-за отсутствия контроля качества используемых препаратов и нарушений медицинских стандартов.
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