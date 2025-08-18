Sky News опубликовал список мест для возможной встречи Путина, Трампа и Зеленского

Российский лидер Владимир Путин, глава Белого дома Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский могут провести трехстороннюю встречу для обсуждения урегулирования украинского конфликта в одном из европейских городов. Информацию об этом передает телеканал Sky News.
«Если в последний момент не произойдет никаких изменений, союзники США и ЕС договорились о том, что встреча будет проведена в Европе», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на сайте телеканала.
Как сообщает Sky News, во время видеоконференции с представителями «коалиции желающих», прошедшей в минувшие выходные, премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила провести встречу в Риме, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон высказался в пользу Женевы. По сведениям телеканала, как Владимир Зеленский, так и Дональд Трамп склоняются к выбору Рима, в частности рассматривая возможность проведения переговоров в Ватикане. Телеканал также отмечает, что МИД Италии и Швейцарии выразили готовность принять мероприятие на своих территориях. Вместе с тем, европейские дипломаты обсуждают и альтернативные локации, среди которых называются Будапешт и Хельсинки.
Ранее стало известно, что свою помощь в организации переговоров по урегулированию украинского конфликта предложила Саудовская Аравия. Основатель и председатель саудовского Центра изучения Персидского залива Абдель Азиз бен Сагер сообщил, что его страна поддерживает сбалансированные отношения с Россией, США и Украиной.
