В США рассказали о дальнейших планах администрации Трампа по Украине

Белый дом продолжает искать пути мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на источники.
«Никто не собирается сдаваться», — говорится в материале. Там добавили, что представители Совета национальной безопасности подтвердили приверженность администрации президента США Дональда Трампа дипломатическим методам, сославшись на четкую позицию американского лидера.
Источники телеканала отметили, что, по их мнению, конфликт не имеет военного решения, и вопрос лишь в сроках достижения договоренностей. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее исключил возможность скорой встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, подчеркнув, что такие переговоры в настоящее время не планируются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.