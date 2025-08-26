СМИ посчитали траты Леонтьева на «Новой волне» в Казани

Певец Валерий Леонтьев потратил более 1 млн рублей на проживание в Казани, куда он прибыл для участия в фестивале «Новая волна». Это следует из подсчетов издания «Абзац».
«Валерий Леонтьев потратил по-настоящему крупную сумму на проживание в Казани... Он поселился в гостинице Mirage в самом дорогом и просторном номере», — пишет «Абзац».
До выступления на «Новой волне», которое состоялось 25 августа, Леонтьев прожив в Казани полторы недели. Проживание и обслуживание стоило певцу около 1,1 млн рублей.
Ранее певец практически отказался от больших концертов, ограничиваясь редкими частными выступлениями в Москве и за границей. Возвращение на большую сцену фестиваля по приглашению Игоря Крутого стало заметным событием для поклонников.
Продюсер Сергей Дворцов обнародовал бытовой и технический райдеры артиста. В частности, наполнение гримерки обойдется в 75 тысяч рублей, а звуковая аппаратура — почти в полмиллиона.
