СМИ посчитали траты Леонтьева на «Новой волне» в Казани

«Абзац»: Леонтьев потратил более 1 млн рублей на проживание в Казани
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Валерий Леонтьев потратил на пребывание в Казани значительную сумму
Валерий Леонтьев потратил на пребывание в Казани значительную сумму Фото:

Певец Валерий Леонтьев потратил более 1 млн рублей на проживание в Казани, куда он прибыл для участия в фестивале «Новая волна». Это следует из подсчетов издания «Абзац».

«Валерий Леонтьев потратил по-настоящему крупную сумму на проживание в Казани... Он поселился в гостинице Mirage в самом дорогом и просторном номере», — пишет «Абзац».

До выступления на «Новой волне», которое состоялось 25 августа, Леонтьев прожив в Казани полторы недели. Проживание и обслуживание стоило певцу около 1,1 млн рублей.

Ранее певец практически отказался от больших концертов, ограничиваясь редкими частными выступлениями в Москве и за границей. Возвращение на большую сцену фестиваля по приглашению Игоря Крутого стало заметным событием для поклонников.

Продюсер Сергей Дворцов обнародовал бытовой и технический райдеры артиста. В частности, наполнение гримерки обойдется в 75 тысяч рублей, а звуковая аппаратура — почти в полмиллиона.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Певец Валерий Леонтьев потратил более 1 млн рублей на проживание в Казани, куда он прибыл для участия в фестивале «Новая волна». Это следует из подсчетов издания «Абзац». «Валерий Леонтьев потратил по-настоящему крупную сумму на проживание в Казани... Он поселился в гостинице Mirage в самом дорогом и просторном номере», — пишет «Абзац». До выступления на «Новой волне», которое состоялось 25 августа, Леонтьев прожив в Казани полторы недели. Проживание и обслуживание стоило певцу около 1,1 млн рублей. Ранее певец практически отказался от больших концертов, ограничиваясь редкими частными выступлениями в Москве и за границей. Возвращение на большую сцену фестиваля по приглашению Игоря Крутого стало заметным событием для поклонников. Продюсер Сергей Дворцов обнародовал бытовой и технический райдеры артиста. В частности, наполнение гримерки обойдется в 75 тысяч рублей, а звуковая аппаратура — почти в полмиллиона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...