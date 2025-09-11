Украина атаковала Белгородскую и Курскую области 13 самолетными БПЛА

12 дронов были ликвидированы в воздушном пространстве Белгородской области
Сегодня, 11 сентября в промежутке с 14:00 до 17:30 по московскому времени дежурные подразделения противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны страны. 

«В период с 14.00 мск до 17.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщает военное ведомство. Сообщение опубликовано в telegram-канале. 

Согласно заявлению ведомства, 12 дронов были ликвидированы в воздушном пространстве Белгородской области. Еще один сбит над Курской областью.

