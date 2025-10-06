В интернете распространяют фейк о вспышке холеры в ДНР

В интернете распространяют фейковые приказы департаментов здравоохранения Свердловской области, Камчатского края и республики Калмыкия о запрете въезда жителей Донецкой Народной Республики (ДНР) из-за холеры. Однако таких департаментов не существует, а в ДНР случаи холеры не фиксировали уже 20 лет. Об этом стало известно URA.RU в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.
«В интернете рассылается фейковый документ от имени минздрава Калмыкии. Согласно ему, якобы временно ограничивается въезд на территорию республики Калмыкия граждан, прибывающих с территории ДНР, в связи с угрозой распространения холеры. Министерство здравоохранения республики Калмыкия сообщает, что данная информация не соответствует действительности», — сообщили telegram-канале минздрава Калмыкии. Соответствующие заявления сделали представители ведомства в Камчатском крае, а также антитеррористическая комиссия Свердловской области. Кроме того, сами документы были составлены с ошибками: использованы гербы РФ, а не регионов, отсутствуют электронные подписи.
Ранее в интернете появилась информация о том, что в России якобы зафиксированы случаи заболевания новым вирусом, который вызывает «кровавый кашель». Однако это оказалось фейком. Роспотребнадзор официально заявил, что никаких новых опасных вирусов в стране нет.
