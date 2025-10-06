Некоторых детей мигрантов могут освободить от сдачи теста по русскому языку

В Российской Федерации рассматривается возможность освобождения детей мигрантов из государств, в которых русский язык обладает статусом государственного, от прохождения тестирования на знание русского языка. Соответствующий законопроект был внесен в нижнюю палату парламента первым заместителем председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константином Затулиным.
Кроме того, предлагается освободить от обязательного экзамена детей участников государственной программы по содействию добровольному переселению соотечественников, проживающих за пределами России. Документ опубликован на сайте ГД.
