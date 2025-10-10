Путин назвал Таджикистан важным партнером. Видео

Путин: Таджикистан важный партнер для России на рубежах СНГ
Путин сообщил о важность Таджикистана во время саммита СНГ
Путин сообщил о важность Таджикистана во время саммита СНГ Фото:

Президент России Владимир Путин назвал Таджикистан ключевым партнером на рубежах СНГ. Об этом он заявил на пресс-подходе по итогам саммита лидеров стран-участниц Содружества Независимых Государств, который проходит в Душанбе.

«Таджикистан — важный для нас партнер. В целом важный, и важный именно в Средней Азии», — подчеркнул Владимир Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Глава государства отметил, что Таджикистан находится на важном месте — «в подбрюшье СНГ», что подчеркивает его важность.

Президент добавил, что отсутствие общей границы между Россией и Таджикистаном не снижает значимости двухсторонних отношений. По словам президента, с этим связаны совместные меры по обеспечению безопасности, в том числе присутствие российских пограничников и военной базы РФ на территории республики, а также тесное взаимодействие с коллегами в этой сфере.

Саммит СНГ проходит в Душанбе проходит 10 октября. Таджикистан в 2025 году председательствует в Содружестве и президент Эмомали Рахмон временно возглавляет Совет глав государств-членов СНГ. Мероприятие собрало большинство ключевых лидеров организации.

