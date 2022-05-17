Почему досье вице-губернатора Сарычева изучают все политики РФ

Он отказывался стать губернатором, лучше всех избирал Путина, красиво развернул Навального

17 мая 2022 в 14:35 Размер текста - 17 +

За свою 30-летнюю карьеру Сергей Сарычев успел поработать с пятью губернаторами Фото: Николай Бастриков © URA.RU Внимание, которое уделяют журналисты решению Сергея Сарычева покинуть пост вице-губернатора Тюменской области, беспрецедентно и противоречит существующей традиции описания отставок госслужащих. Ведь кто такой нынешний госслужащий? Лицо, временно занимающее кресло в кабинете. Частыми ротациями мы приучены, что какими бы громкими ни были заявления этого лица, его пребывание в кресле — скоротечно, и если подождать, то одно лицо будет заменено на другое, потом на третье и так далее, с такой скоростью, что можно не запоминать ни выражения лиц, ни фамилии их обладателей. С 1997 года Сарычев стал заместителем губернатора, а в 2005 получил приставку «Вице» Фото: Николай Бастриков © URA.RU Поразительно, но и сами лица согласились с такой трактовкой. Один знакомый региональный министр еще лет десять назад рассказывал, как получив несколько сотен открыток с новогодними поздравлениями, обратился к своему креслу: «Здравствуй, кресло! Эти открытки — тебе!» Про его скорую отставку, кстати, писали мало. Об уходе Сергея Сарычева много пишут, потому что он не занимал кресло, не занимал должность. Он точно соответствует истинному пониманию того, что такое власть — сила, определяющая правила жизни на определенной территории. Чем вице-губернатор отличается от замгубернатора Бюрократическое доказательство этому особому статусу Сарычева — то, как тихо, без лишнего пиара именно тюменская концепция разделения полномочий между губернатором и вице-губернатором к 2022 году стала типичной для всей России. Это для обывателя вице-губернатор и замгубернатора — одно и тоже, а в аппаратном мире — это две большие разницы. Вице-губернатор — один, а заместителей может быть сколько угодно. Сарычев несколько десятилетий — единственный вице-губернатор, и только ему губернаторы доверяют оперативное управление Тюменской областью, когда уходят в отпуск или на больничный. С оглядкой на этот феномен, теперь по всей стране тот, кто руководит внутриполитическими процессами имеет должность вице-губернатора. Считается, что Сарычеву удавалось невилировать конфликты еще до их появления Фото: Николай Бастриков © URA.RU Доверие губернаторов, конечно, имеет и побочные эффекты: автоматически порождаются многочисленные слухи и даже конфликты. Для политической тусовки естественно: раз оставался за начальника, значит и сам может быть начальником. Как Сарычев оставался верен Тюменской области Я познакомился с Сергеем Михайловичем во время очередной волны слухов о его желании стать губернатором Тюменской области. Тогда — при Владимире Якушеве. И это очень хорошая иллюстрация реального влияния Сарычева: про первого замгубернатора Наталью Шевчик такие слухи не ходили никогда. Но Сарычев — также единственный известный мне вице-губернатор, которого его руководители сами никогда не подозревали в желании устроить переворот. Возле влиятельного руководителя всегда формируется собственная тусовка, своеобразный двор, который всегда оппозиционен двору первого лица. Сергей Михайлович такого двора не имеет: желающие стать его двором есть, но он просто не демонстрирует в этом заинтересованности. Опыт Сарычева особенно был необходим в выборный период Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Сарычева не подозревают в двурушничестве и потому, что он сам неоднократно подтверждал свою командность. Мне известно, как минимум, о двух случаях отказа Сергея Михайловича от должности губернатора внутри «тюменской матрешки» и бессчисленного количества отказов от губернаторствования за ее пределами. Сколько же вообще было таких отказов — сложно представить. Конечно, часто сами губернаторы добивались, чтобы Сарычев оставался в их команде. Из-за совмещения в одном человеке двух качеств: той самой командности и фантастической эффективности. Почему Сарычева уважают и «погоны», и «галстуки» У меня недавно состоялся разговор с одним из влиятельных госслужащих о сути аппарата главного федерального инспектора в регионе. И мой визави объяснял, что ГФИ помогают губернаторам выстраивать коммуникацию с местными силовиками. «Погоны», назначаемые федеральной властью в регионы, воспринимают местную бюрократию, как подножный корм, расследуя работу которого можно получить новое звание. И только сотрудник аппарата полпреда президента России для них авторитетен. За советами к вице-губернатору обращались влиятельные силовики Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Это неправда, — спорил я, и приводил в пример Сергея Сарычева, к мнению которого прислушиваются все известные мне тюменские силовики. Потому, что Сергей в силу опыта, знания предмета, накопленного авторитета уникален. Других таких вице-губернаторов нет, — парировал мой собеседник. Политическая система Тюменской области считается эталонной для России, а Сарычев — бессменный лидер по количеству признаний заслуг от внутриполитического блока администрации президента России. Несколько лет он боролся за лидерство в этой номинации с заммэра Москвы Анастасией Раковой, но последняя сменила профиль деятельности, а ее преемница конкуренткой Сарычеву стать не смогла. Есть у тюменцев ген лояльности власти или нет Оправдываясь за свои провалы, коллеги тюменского вице-губернатора рассказывают миф, что высокие рейтинги президента России Владимира Путина связаны с какой-то особенностью тюменцев. Но едва ли у местных есть какой-то уникальный ген лояльности режиму. Только начиная работать редактором URA.RU, я изучал историю формирования информационного поля Тюменской области и механику его управления. в 2001—2003 году Сарычев работал в правительстве ХМАО Фото: Николай Бастриков © URA.RU Секрет эффективности оказался в том самом понимании Сарычевым, что такое власть (о чем я писал выше). Да, в самом начале «нулевых», в местных СМИ вводилась жесточайшая цензура, и у меня достаточно знакомых, кто был вынужден уехать из Тюмени, поскольку «не давали работать». Но надо отметить, что в это время и сам Сарычев был в опале у нового руководства Тюменской области, и работал в ХМАО. Обратно в Тюмень его позвал Сергей Собянин, губернатор который зачистку медиа провел, но результат не получил. Выжженная земля не привела к росту поддержки власти, как рассчитывали в начале зачистки. И Сарычев очень быстро создал идеологию, которая органично вплелась в мир тюменцев. Сарычев придумал идеологию Пинкера до Пинкера Он первым в УрФО хакнул, что советский принцип СМИ, как информатора и организатора, больше не работает, и капитализм в медиа упростил информационную повестку: не важно, где правда — все должно быть быстро. У новостников не бывает вчера и завтра, есть только сегодня. Выпуск непроверенной информации мы оправдываем тем, что также легко разместим опровержение. Развитие информационных технологий возвели эту профессиональную фишку в абсолют, и успешные новостники хороши тем, что умеют навязывать свою скорость жизни и аудитории, и власти. А власть сама по себе располагает к суете. В 2004 году он придумал то, что Стивен Пинкер предъявит миру только в 2011 году. Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сергей Сарычев отменил действие реактивной повестки на территории Тюменской области. Любая тема и проблема, с его точки зрения, имеет предысторию и только указав ее можно рассказывать новость. Это, конечно, убивает сам принцип новостей, как бизнеса, потому что, если смотреть на мир по-сарычевски, то жизнь всегда налаживается. В 2004 году он придумал то, что Стивен Пинкер предъявит миру только в 2011 году. И также, как Пинкер стал популярен во всем мире, Сергей Сарычев органично вошел в региональную самоидентичность тюменцев. Он поддержал и местную особенность: гордость за результаты своего труда. В результате получилась формула «Жизнь важнее новостей». Землякам она зашла, и не теряет своей актуальности, проходя проверку на прочность каждым новым медиа. Если посмотреть на посещаемость местных СМИ, она намного ниже, чем в соседнем ХМАО. Сарычеву, конечно, очень повезло с губернаторами: и Собянин, и Якушев, и Моор — очень педантичные, фантастически въедливые руководители, знающие, какой должна быть Тюменская область. При том не абстрактная территория, а область, как сообщество людей, живущих на этой земле. У них всегда есть ответ на вопрос, что нужно сделать (построить, открыть, переформатировать), чтобы люди на этой территории стали жить состоятельнее. Это подтверждает статистика: Тюмень — входит в пятерку городов, куда россияне переезжают в поисках лучшей жизни. В одной компании с Москвой, Питером и более теплым Краснодаром. С такими губернаторами вице не нужно закрывать пиаром управленческие просчеты, необходимо постоянно «расшивать» смыслы для широкой аудитории и следить за трендами. Несколько историй о том, как работает Сарычев Мое знакомство с Сергеем Сарычевым состоялось, когда он был уже в зените успеха: в отличие от соседних регионов любой кандидат на выборах мечтал заявить о своей причастности к власти — это автоматически добавляло ему голосов. Опыт общения с другими кураторами указывал, что вскоре мой новый знакомый должен был просчитаться и рухнуть со своего Олимпа. Успех располагает к головокружению и мыслям, что ты знаешь все, можешь предсказать ход истории, а значит наступило время наслаждений. Массовые реформы прошлись по всей Тюменской области Фото: Алексей Андронов © URA.RU Но Сарычев все никак не отрывался от реальности. Сначала Тюменская область первой в УрФО начала переформатировать затратные газеты, при этом не входя в раж, а разделяя подходы к общеобластным и к муниципальным медиа. Потом был реформирован холдинг «Сибинформ»: сейчас это лучшее в России СМИ, принадлежащее региональным властям. Конкурентом может считаться только подмосковное «360». Молниеносно были развернуты паблики в самых разных соцсетях, и сейчас это такая влиятельная сетка, какой нет ни у одного частного владельца. Показательной для меня была история пятилетней давности, когда удалось сравнить свердловскую и тюменскую политики. В самовлюбленной Свердловской области лучшим политиком (читай лучшим региональным политиком России) считается бывший вице-мэр Екатеринбурга Владимир Тунгусов. Однажды он — по заданию свердловского губернатора Евгения Куйвашева — приехал в Тюмень перенимать опыт проведения лотерей. Организуемые во время Единого дня голосования, они считаются секретом тюменских результатов выборов. И при всей своей заинтересованности показать Куйвашеву результат, Тунгусов не смог повторить ничего из реализованного Сарычевым. Даже примерно. Ему не удалось декодировать увиденное: то, что было придумано в «столице деревень», оказалось не под силу выпускнику радиотеха УПИ. Есть и другая история: о том, как в Тюмени, без разбрасывания сырых яиц и зеленки, исключительно информационно, переломили успешное турне Алексея Навального. На пресс-конференции ему предъявили собственное прежнее заявление, что Тюмень несправедливо хорошо живет за счет нефти, а затем добили: поймали на незнании матчасти — налог на добычу полезных ископаемых у Тюмени давно отобрали, и потроллили «что еще Алексей, вы хотите забрать у тюменцев». После этого по инициативе организаторов мероприятие быстро свернули, и больше навальновцы в Тюмени не активничали. С подачи вице-губернатора Сарычева в регионе стали развивать абсолютно новые направления. Такие как — киберспорт Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Одновременно тюменские власти поддержали соревнования по киберспорту, сделав их из андеграунда, мэйнстримом. Как следствие: когда по всей стране школьники митинговали на акциях «Он вам не Димон», в Тюмени по фану от безделья никто не пришел. Конечно, Кремль сразу взял этот прием на вооружение и киберспорт расцвел по всей стране. Как уход Сарычева связан с будущим Моора Для меня решение Сергея Сарычева оставить госслужбу — в том же ряду его трендовости. Конечно, вряд ли его отношения с Александром Моором были безоблачными. Педантичный Сарычев (чего только стоит история, как оказавшись в больнице с COVID-19 он проверил два градусника, обнаружил, что один ошибается и заставил персонал перекалибровать все) наверняка был жесток с мэром Тюмени Моором, также как и с главами всех других городов Тюменской области (известно, что губернатор доверял ему проведение встреч, после которых мэры писали заявление об уходе по собственному желанию). Но губернатор Моор продемонстрировал, что умеет разделять личные отношения и рабочие, что хоть и не мстителен, но с сотрудниками, которых он считает неэффективными, не работает. А с вице-губернатором Сарычевым он проработал уже четыре года. И значит, что до его новых выборов остается всего год: и это лучшее время, чтобы ввести нового куратора внутриполитического блока. Вчера еще было рано, а завтра будет поздно. И даже уход из власти у Сарычева — необычный Статья по теме Что ждет тюменскую политику после отставки Сарычева И то, что новым куратором будет Павел Белявский — еще одно признание заслуг Сергея Сарычева, при котором Белявский набрался и аппаратного мастерства, и политтехнологической эффективности. Я не знаю ни одного другого вице-губернатора, при котором много лет мог бы расти такой мощный преемник. Российская бюрократическая традиция учит работать только с менее одаренными и заведомо более слабыми сотрудниками, чем руководитель. Может быть это постоянное несоблюдение бюрократической традиции и формирование новых правил, и создает почву для ожиданий сообщений о новом месте работы Сергея Сарычева. Анонсировано, что это будет крупная российская бизнес-структура. Раньше от работы в них Сергей Михайлович отказывался также, как от губернаторствования. Но в 2022 году они нуждаются в эффективных руководителях не меньше, чем Тюменская область 18 лет назад.

Внимание, которое уделяют журналисты решению Сергея Сарычева покинуть пост вице-губернатора Тюменской области, беспрецедентно и противоречит существующей традиции описания отставок госслужащих. Ведь кто такой нынешний госслужащий? Лицо, временно занимающее кресло в кабинете. Частыми ротациями мы приучены, что какими бы громкими ни были заявления этого лица, его пребывание в кресле — скоротечно, и если подождать, то одно лицо будет заменено на другое, потом на третье и так далее, с такой скоростью, что можно не запоминать ни выражения лиц, ни фамилии их обладателей. Поразительно, но и сами лица согласились с такой трактовкой. Один знакомый региональный министр еще лет десять назад рассказывал, как получив несколько сотен открыток с новогодними поздравлениями, обратился к своему креслу: «Здравствуй, кресло! Эти открытки — тебе!» Про его скорую отставку, кстати, писали мало. Об уходе Сергея Сарычева много пишут, потому что он не занимал кресло, не занимал должность. Он точно соответствует истинному пониманию того, что такое власть — сила, определяющая правила жизни на определенной территории. Чем вице-губернатор отличается от замгубернатора Бюрократическое доказательство этому особому статусу Сарычева — то, как тихо, без лишнего пиара именно тюменская концепция разделения полномочий между губернатором и вице-губернатором к 2022 году стала типичной для всей России. Это для обывателя вице-губернатор и замгубернатора — одно и тоже, а в аппаратном мире — это две большие разницы. Вице-губернатор — один, а заместителей может быть сколько угодно. Сарычев несколько десятилетий — единственный вице-губернатор, и только ему губернаторы доверяют оперативное управление Тюменской областью, когда уходят в отпуск или на больничный. С оглядкой на этот феномен, теперь по всей стране тот, кто руководит внутриполитическими процессами имеет должность вице-губернатора. Доверие губернаторов, конечно, имеет и побочные эффекты: автоматически порождаются многочисленные слухи и даже конфликты. Для политической тусовки естественно: раз оставался за начальника, значит и сам может быть начальником. Как Сарычев оставался верен Тюменской области Я познакомился с Сергеем Михайловичем во время очередной волны слухов о его желании стать губернатором Тюменской области. Тогда — при Владимире Якушеве. И это очень хорошая иллюстрация реального влияния Сарычева: про первого замгубернатора Наталью Шевчик такие слухи не ходили никогда. Но Сарычев — также единственный известный мне вице-губернатор, которого его руководители сами никогда не подозревали в желании устроить переворот. Возле влиятельного руководителя всегда формируется собственная тусовка, своеобразный двор, который всегда оппозиционен двору первого лица. Сергей Михайлович такого двора не имеет: желающие стать его двором есть, но он просто не демонстрирует в этом заинтересованности. Сарычева не подозревают в двурушничестве и потому, что он сам неоднократно подтверждал свою командность. Мне известно, как минимум, о двух случаях отказа Сергея Михайловича от должности губернатора внутри «тюменской матрешки» и бессчисленного количества отказов от губернаторствования за ее пределами. Сколько же вообще было таких отказов — сложно представить. Конечно, часто сами губернаторы добивались, чтобы Сарычев оставался в их команде. Из-за совмещения в одном человеке двух качеств: той самой командности и фантастической эффективности. Почему Сарычева уважают и «погоны», и «галстуки» У меня недавно состоялся разговор с одним из влиятельных госслужащих о сути аппарата главного федерального инспектора в регионе. И мой визави объяснял, что ГФИ помогают губернаторам выстраивать коммуникацию с местными силовиками. «Погоны», назначаемые федеральной властью в регионы, воспринимают местную бюрократию, как подножный корм, расследуя работу которого можно получить новое звание. И только сотрудник аппарата полпреда президента России для них авторитетен. Это неправда, — спорил я, и приводил в пример Сергея Сарычева, к мнению которого прислушиваются все известные мне тюменские силовики. Потому, что Сергей в силу опыта, знания предмета, накопленного авторитета уникален. Других таких вице-губернаторов нет, — парировал мой собеседник. Политическая система Тюменской области считается эталонной для России, а Сарычев — бессменный лидер по количеству признаний заслуг от внутриполитического блока администрации президента России. Несколько лет он боролся за лидерство в этой номинации с заммэра Москвы Анастасией Раковой, но последняя сменила профиль деятельности, а ее преемница конкуренткой Сарычеву стать не смогла. Есть у тюменцев ген лояльности власти или нет Оправдываясь за свои провалы, коллеги тюменского вице-губернатора рассказывают миф, что высокие рейтинги президента России Владимира Путина связаны с какой-то особенностью тюменцев. Но едва ли у местных есть какой-то уникальный ген лояльности режиму. Только начиная работать редактором URA.RU, я изучал историю формирования информационного поля Тюменской области и механику его управления. Секрет эффективности оказался в том самом понимании Сарычевым, что такое власть (о чем я писал выше). Да, в самом начале «нулевых», в местных СМИ вводилась жесточайшая цензура, и у меня достаточно знакомых, кто был вынужден уехать из Тюмени, поскольку «не давали работать». Но надо отметить, что в это время и сам Сарычев был в опале у нового руководства Тюменской области, и работал в ХМАО. Обратно в Тюмень его позвал Сергей Собянин, губернатор который зачистку медиа провел, но результат не получил. Выжженная земля не привела к росту поддержки власти, как рассчитывали в начале зачистки. И Сарычев очень быстро создал идеологию, которая органично вплелась в мир тюменцев. Сарычев придумал идеологию Пинкера до Пинкера Он первым в УрФО хакнул, что советский принцип СМИ, как информатора и организатора, больше не работает, и капитализм в медиа упростил информационную повестку: не важно, где правда — все должно быть быстро. У новостников не бывает вчера и завтра, есть только сегодня. Выпуск непроверенной информации мы оправдываем тем, что также легко разместим опровержение. Развитие информационных технологий возвели эту профессиональную фишку в абсолют, и успешные новостники хороши тем, что умеют навязывать свою скорость жизни и аудитории, и власти. А власть сама по себе располагает к суете. Сергей Сарычев отменил действие реактивной повестки на территории Тюменской области. Любая тема и проблема, с его точки зрения, имеет предысторию и только указав ее можно рассказывать новость. Это, конечно, убивает сам принцип новостей, как бизнеса, потому что, если смотреть на мир по-сарычевски, то жизнь всегда налаживается. В 2004 году он придумал то, что Стивен Пинкер предъявит миру только в 2011 году. И также, как Пинкер стал популярен во всем мире, Сергей Сарычев органично вошел в региональную самоидентичность тюменцев. Он поддержал и местную особенность: гордость за результаты своего труда. В результате получилась формула «Жизнь важнее новостей». Землякам она зашла, и не теряет своей актуальности, проходя проверку на прочность каждым новым медиа. Если посмотреть на посещаемость местных СМИ, она намного ниже, чем в соседнем ХМАО. Сарычеву, конечно, очень повезло с губернаторами: и Собянин, и Якушев, и Моор — очень педантичные, фантастически въедливые руководители, знающие, какой должна быть Тюменская область. При том не абстрактная территория, а область, как сообщество людей, живущих на этой земле. У них всегда есть ответ на вопрос, что нужно сделать (построить, открыть, переформатировать), чтобы люди на этой территории стали жить состоятельнее. Это подтверждает статистика: Тюмень — входит в пятерку городов, куда россияне переезжают в поисках лучшей жизни. В одной компании с Москвой, Питером и более теплым Краснодаром. С такими губернаторами вице не нужно закрывать пиаром управленческие просчеты, необходимо постоянно «расшивать» смыслы для широкой аудитории и следить за трендами. Несколько историй о том, как работает Сарычев Мое знакомство с Сергеем Сарычевым состоялось, когда он был уже в зените успеха: в отличие от соседних регионов любой кандидат на выборах мечтал заявить о своей причастности к власти — это автоматически добавляло ему голосов. Опыт общения с другими кураторами указывал, что вскоре мой новый знакомый должен был просчитаться и рухнуть со своего Олимпа. Успех располагает к головокружению и мыслям, что ты знаешь все, можешь предсказать ход истории, а значит наступило время наслаждений. Но Сарычев все никак не отрывался от реальности. Сначала Тюменская область первой в УрФО начала переформатировать затратные газеты, при этом не входя в раж, а разделяя подходы к общеобластным и к муниципальным медиа. Потом был реформирован холдинг «Сибинформ»: сейчас это лучшее в России СМИ, принадлежащее региональным властям. Конкурентом может считаться только подмосковное «360». Молниеносно были развернуты паблики в самых разных соцсетях, и сейчас это такая влиятельная сетка, какой нет ни у одного частного владельца. Показательной для меня была история пятилетней давности, когда удалось сравнить свердловскую и тюменскую политики. В самовлюбленной Свердловской области лучшим политиком (читай лучшим региональным политиком России) считается бывший вице-мэр Екатеринбурга Владимир Тунгусов. Однажды он — по заданию свердловского губернатора Евгения Куйвашева — приехал в Тюмень перенимать опыт проведения лотерей. Организуемые во время Единого дня голосования, они считаются секретом тюменских результатов выборов. И при всей своей заинтересованности показать Куйвашеву результат, Тунгусов не смог повторить ничего из реализованного Сарычевым. Даже примерно. Ему не удалось декодировать увиденное: то, что было придумано в «столице деревень», оказалось не под силу выпускнику радиотеха УПИ. Есть и другая история: о том, как в Тюмени, без разбрасывания сырых яиц и зеленки, исключительно информационно, переломили успешное турне Алексея Навального. На пресс-конференции ему предъявили собственное прежнее заявление, что Тюмень несправедливо хорошо живет за счет нефти, а затем добили: поймали на незнании матчасти — налог на добычу полезных ископаемых у Тюмени давно отобрали, и потроллили «что еще Алексей, вы хотите забрать у тюменцев». После этого по инициативе организаторов мероприятие быстро свернули, и больше навальновцы в Тюмени не активничали. Одновременно тюменские власти поддержали соревнования по киберспорту, сделав их из андеграунда, мэйнстримом. Как следствие: когда по всей стране школьники митинговали на акциях «Он вам не Димон», в Тюмени по фану от безделья никто не пришел. Конечно, Кремль сразу взял этот прием на вооружение и киберспорт расцвел по всей стране. Как уход Сарычева связан с будущим Моора Для меня решение Сергея Сарычева оставить госслужбу — в том же ряду его трендовости. Конечно, вряд ли его отношения с Александром Моором были безоблачными. Педантичный Сарычев (чего только стоит история, как оказавшись в больнице с COVID-19 он проверил два градусника, обнаружил, что один ошибается и заставил персонал перекалибровать все) наверняка был жесток с мэром Тюмени Моором, также как и с главами всех других городов Тюменской области (известно, что губернатор доверял ему проведение встреч, после которых мэры писали заявление об уходе по собственному желанию). Но губернатор Моор продемонстрировал, что умеет разделять личные отношения и рабочие, что хоть и не мстителен, но с сотрудниками, которых он считает неэффективными, не работает. А с вице-губернатором Сарычевым он проработал уже четыре года. И значит, что до его новых выборов остается всего год: и это лучшее время, чтобы ввести нового куратора внутриполитического блока. Вчера еще было рано, а завтра будет поздно. И даже уход из власти у Сарычева — необычный И то, что новым куратором будет Павел Белявский — еще одно признание заслуг Сергея Сарычева, при котором Белявский набрался и аппаратного мастерства, и политтехнологической эффективности. Я не знаю ни одного другого вице-губернатора, при котором много лет мог бы расти такой мощный преемник. Российская бюрократическая традиция учит работать только с менее одаренными и заведомо более слабыми сотрудниками, чем руководитель. Может быть это постоянное несоблюдение бюрократической традиции и формирование новых правил, и создает почву для ожиданий сообщений о новом месте работы Сергея Сарычева. Анонсировано, что это будет крупная российская бизнес-структура. Раньше от работы в них Сергей Михайлович отказывался также, как от губернаторствования. Но в 2022 году они нуждаются в эффективных руководителях не меньше, чем Тюменская область 18 лет назад.