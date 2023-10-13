«Новый бюджет сохранит принятый до СВО общественный договор»

Экс-замглавы Минэкономразвития РФ Ведев о том, на что хватит денег в бюджете-2024

13 октября 2023 в 20:32 Размер текста - 17 +

Власти РФ поддержали экономику и социальную сферу в новом проекте бюджета Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Федеральный бюджет на 2024 и плановый период 2025—2026 годов продолжает выполнять общественный договор, заключенный между властью и россиянами еще до начала спецоперации. В нем профинансирована как социальная сфера, так и национальная экономика. Об этом в интервью URA.RU рассказал бывший замминистра экономического развития РФ, курировавший в ведомстве макроэкономическое прогнозирование, заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Гайдара Алексей Ведев. — Сейчас активно обсуждается новый проект Федерального бюджета. Что такое бюджет с политико-экономической точки зрения? Деньги выделены как на социальную сферу, так и на национальную экономику, говорит Алексей Ведев (справа) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Бюджет — это деньги, которые собираются в виде налогов и перераспределяются государством в виде расходов. У бюджета есть ряд функций, но основная — это выполнять то, что называется общественным договором (общественный договор — неформальное соглашение между обществом и лицами, принимающими политико-экономические решения о принципах организации жизни в стране — прим. URA.RU). — Проект нового бюджета снова дефицитный. За последние 15 лет профицитных бюджетов было меньше, чем дефицитных. Это хорошо, или плохо? — Чаще всего профицитный бюджет — это плохо. Профицит плох тем, что государство забирает у экономики больше денег, чем дает. И тем самым профицитный бюджет носит дестимулирующий характер. — Значит дефицит бюджета лучше, чем профицит? Дефицитный бюджет лучше, чем профицитный, отметил Алексей Ведев Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU — Во всех странах бюджет с дефицитом считается либо хорошим, либо приемлемым. Я всегда выступал против профицитного бюджета в России. Возникает дефицит средств для расходов, который финансируется за счет различных источников, начиная от печатания денег — денежной эмиссии, — и кончая заимствованиями на финансовом рынке. Дефицит проекта нового бюджета хороший. Я думаю, все экономисты согласны с тем, что столь низкое падение на 2,1% в прошлом году во многом было обусловлено стимулирующей бюджетной и денежной политикой. Бюджетные расходы, дефицит способствовали росту внутреннего совокупного спроса и снизили спад экономики. Введение новых налогов замедляет экономический рост, считает Алексей Ведев Фото: Александр Елизаров © URA.RU — Как нужно работать с дефицитом? По вашему мнению, нужно вводить новые налоги или брать заимствования на финансовом рынке? — Это зависит от краткосрочных условий. Я бы сейчас использовал фонд национального благосостояния (ФНБ). Новые налоги убивают или замедляют экономический рост. А заимствования в силу роста ключевой ставки сейчас достаточно дорогие. Размещать облигации федерального займа под 12% — это много. Порядка 5-7% всех расходов идет на обслуживание внутреннего долга. И это тоже много. Поэтому к этому я бы относился очень консервативно и аккуратно. Но при снижении ключевой ставки и в целом процентных ставок рынок внутреннего долга можно развивать. — Вы говорили, что бюджет несет функцию общественного договора. Какой общественный договор у нас сейчас? Соответствует ли ему бюджет-2024? — Да, конечно, соответствует. Общественный договор — это платить налоги и знать, куда они пойдут. Правительство выделило 1 трлн рублей на лекарственное обеспечение — следует из проекта бюджета на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов Фото: Георгий Бергал © URA.RU Можно обсуждать, в каких пропорциях утвердить расходы на разные сферы. Очевидно, что сейчас деньги идут и на поддержку экономики, и на социальные программы. Выделен 1 трлн рублей на лекарственное обеспечение, лечению и диагностике онкологий уделяется много внимания. — Менялся ли этот договор в последние 30 лет? — Он менялся структурно в силу экономической конъюнктуры. Например, если нефть стоит 120-130 долларов за баррель, то у государства образуется много денег, что дает возможность маневров. И другая ситуация, когда в середине 90-х нефть была по 12-14 долларов за баррель. Это приводило к большому бюджетному дефициту и потом уже к бюджетному кризису 1998 года. За 30 лет структура общественного договора менялась, но основа оставалась той же. — А какой вектор развития экономической политики государства вы бы назвали за последние 15-20 лет? Отраслей, не требующих поддержки государства, будет все больше и больше, подчеркнул Ведев Фото: Георгий Бергал © URA.RU — Трендом я бы назвал то, что в силу разных причин происходит увеличение доли государства в экономике. Если 15-17 лет назад у нас была частная экономика, то сейчас во многих секторах доминирует государство. От банковской системы до нефтяной отрасли. С другой стороны, ряд отраслей прекрасно стартовали и развиваются сами. Сельское хозяйство, легкая и пищевая промышленность демонстрируют рост. Для таких сфер нужны только понятные правила игры, но поддержка государства там не требуется. И таких секторов, я думаю, будет все больше и больше. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Федеральный бюджет на 2024 и плановый период 2025—2026 годов продолжает выполнять общественный договор, заключенный между властью и россиянами еще до начала спецоперации. В нем профинансирована как социальная сфера, так и национальная экономика. Об этом в интервью URA.RU рассказал бывший замминистра экономического развития РФ, курировавший в ведомстве макроэкономическое прогнозирование, заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Гайдара Алексей Ведев. — Сейчас активно обсуждается новый проект Федерального бюджета. Что такое бюджет с политико-экономической точки зрения? — Бюджет — это деньги, которые собираются в виде налогов и перераспределяются государством в виде расходов. У бюджета есть ряд функций, но основная — это выполнять то, что называется общественным договором (общественный договор — неформальное соглашение между обществом и лицами, принимающими политико-экономические решения о принципах организации жизни в стране — прим. URA.RU). — Проект нового бюджета снова дефицитный. За последние 15 лет профицитных бюджетов было меньше, чем дефицитных. Это хорошо, или плохо? — Чаще всего профицитный бюджет — это плохо. Профицит плох тем, что государство забирает у экономики больше денег, чем дает. И тем самым профицитный бюджет носит дестимулирующий характер. — Значит дефицит бюджета лучше, чем профицит? — Во всех странах бюджет с дефицитом считается либо хорошим, либо приемлемым. Я всегда выступал против профицитного бюджета в России. Возникает дефицит средств для расходов, который финансируется за счет различных источников, начиная от печатания денег — денежной эмиссии, — и кончая заимствованиями на финансовом рынке. Дефицит проекта нового бюджета хороший. — Как нужно работать с дефицитом? По вашему мнению, нужно вводить новые налоги или брать заимствования на финансовом рынке? — Это зависит от краткосрочных условий. Я бы сейчас использовал фонд национального благосостояния (ФНБ). Новые налоги убивают или замедляют экономический рост. А заимствования в силу роста ключевой ставки сейчас достаточно дорогие. Размещать облигации федерального займа под 12% — это много. Порядка 5-7% всех расходов идет на обслуживание внутреннего долга. И это тоже много. Поэтому к этому я бы относился очень консервативно и аккуратно. Но при снижении ключевой ставки и в целом процентных ставок рынок внутреннего долга можно развивать. — Вы говорили, что бюджет несет функцию общественного договора. Какой общественный договор у нас сейчас? Соответствует ли ему бюджет-2024? — Да, конечно, соответствует. Можно обсуждать, в каких пропорциях утвердить расходы на разные сферы. Очевидно, что сейчас деньги идут и на поддержку экономики, и на социальные программы. Выделен 1 трлн рублей на лекарственное обеспечение, лечению и диагностике онкологий уделяется много внимания. — Менялся ли этот договор в последние 30 лет? — Он менялся структурно в силу экономической конъюнктуры. Например, если нефть стоит 120-130 долларов за баррель, то у государства образуется много денег, что дает возможность маневров. И другая ситуация, когда в середине 90-х нефть была по 12-14 долларов за баррель. Это приводило к большому бюджетному дефициту и потом уже к бюджетному кризису 1998 года. — А какой вектор развития экономической политики государства вы бы назвали за последние 15-20 лет? — Трендом я бы назвал то, что в силу разных причин происходит увеличение доли государства в экономике. Если 15-17 лет назад у нас была частная экономика, то сейчас во многих секторах доминирует государство. От банковской системы до нефтяной отрасли. С другой стороны, ряд отраслей прекрасно стартовали и развиваются сами. Сельское хозяйство, легкая и пищевая промышленность демонстрируют рост. Для таких сфер нужны только понятные правила игры, но поддержка государства там не требуется. И таких секторов, я думаю, будет все больше и больше.