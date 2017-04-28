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28 апреля 2017
27 апреля 2017
07:38  28 апреля 2017 0

МИД России нашел нестыковки в докладе Франции по химоружию в Сирии

День Государственного флага. Москва, флаг россии, мид россии, триколор, шествие
Российский МИД раскритиковал действия западных партнеровФото: Владимир Андреев © URA.RU

МИД РФ усомнился о достоверности проб, полученных спецслужбами Франции в районе Хан-Шейхуна.

У представителей российского ведомства вызвал много вопросов анализ пятистраничного французского доклада, где указывается, что пробы были получены непосредственно на месте происшествия.

Если это так, что «получается, что они имеют свободный доступ в район, контролируемый связанными с Аль-Каидой (террористическая организация, запрещенная в России) группировками сирийской оппозиции, пишет «Русская Планета».

Если же пробы химоружия получены в другом месте, то достоверность проведенного анализа ставится под сомнение. По мнение российских дипломатов, единственной реальной возможностью установить истину по данному вопросу стало бы направление на авиабазу Шайрат миссии ОЗХО для расследования на месте.

Отметим, что ранее свои доклады по химоружию в Сирии представили Турция и Великобритания. В МИД России подчеркнули, что эти страны либо не доверяют ОЗХО, либо делают попытки повлиять на ее работу в нужном им направлении.

Лев Истомин
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